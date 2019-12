Traphekje Mila levensgevaarlijk

Nieuws|Traphekje Mila, dat te koop is bij Gamma en Karwei, vertoont in de test van de Consumentenbond flinke tekortkomingen. De Consumentenbond vindt het hekje zo gevaarlijk dat het van de markt moet worden gehaald. De conclusies zijn gedeeld met de NVWA.

Traphekje Mila, dat verkocht wordt bij Karwei en Gamma, lijkt sterk op de hekjes Emma en Laura die vorige tests van de Consumentenbond gevaarlijk bleken te zijn.

Mila is te openen zonder het verplichte tweede (voet)slot te gebruiken. Een peuter zou daardoor het hekje kunnen optillen en openen.

Het hekje kan ook worden geopend terwijl het feedbackschermpje op groen staat, en dus veilig op slot zou moeten zitten.

Mila is niet bestand tegen flink duwen en trekken, en bij de botstest schiet hij los.

Precies dezelfde mankementen trof de Consumentenbond aan bij traphekjes Laura en Emma. Bij Mila komt daar nog een vierde probleem bij, namelijk:

De afstand tussen de spijlen is te groot, waardoor een kind zijn lijf er doorheen kan duwen en vervolgens aan het hoofd blijft hangen.

Veiligheid boven alles

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het is onbegrijpelijk dat er elk jaar weer gevaarlijke hekjes opduiken. Juist bij producten voor kwetsbare groepen, zoals kleine kinderen, moet veiligheid boven alles gaan. De importeur van de hekjes, Intergamma, is inmiddels op de hoogte gebracht.

Ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is geïnformeerd. De Consumentenbond wil een officiële terugroepactie zodat alle consumenten met een Mila hekje worden geïnformeerd en het product kunnen terugbrengen naar de winkel.

Test traphekjes

De Consumentenbond hanteert voor zijn veiligheidstests de Europese Veiligheidsnorm EN 1930:2011. Alle traphekjes die de Consumentenbond tot nu toe testte, zijn voorzien van dit veiligheidscertificaat en zouden dus zonder problemen moeten slagen. Helaas vallen er elk jaar meerdere hekjes door de mand.

De test traphekjes van 2017 is nog in volle gang, maar de gevaren van traphekje Mila zijn zo groot dat de Consumentenbond ervoor kiest consumenten nu al te waarschuwen. De volledige test wordt in augustus gepubliceerd op de website.

