Traphekje Mila levensgevaarlijk

Joyce Donat WoordvoerderGepubliceerd op:7 juli 2017
Traphekje Mila, dat verkocht wordt bij Karwei en Gamma, lijkt sterk op de hekjes Emma en Laura die vorige tests van de Consumentenbond gevaarlijk bleken te zijn.
Precies dezelfde mankementen trof de Consumentenbond aan bij traphekjes Laura en Emma. Bij Mila komt daar nog een vierde probleem bij, namelijk:
Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het is onbegrijpelijk dat er elk jaar weer gevaarlijke hekjes opduiken. Juist bij producten voor kwetsbare groepen, zoals kleine kinderen, moet veiligheid boven alles gaan. De importeur van de hekjes, Intergamma, is inmiddels op de hoogte gebracht.
Ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is geïnformeerd. De Consumentenbond wil een officiële terugroepactie zodat alle consumenten met een Mila hekje worden geïnformeerd en het product kunnen terugbrengen naar de winkel.
De Consumentenbond hanteert voor zijn veiligheidstests de Europese Veiligheidsnorm EN 1930:2011. Alle traphekjes die de Consumentenbond tot nu toe testte, zijn voorzien van dit veiligheidscertificaat en zouden dus zonder problemen moeten slagen. Helaas vallen er elk jaar meerdere hekjes door de mand.
De test traphekjes van 2017 is nog in volle gang, maar de gevaren van traphekje Mila zijn zo groot dat de Consumentenbond ervoor kiest consumenten nu al te waarschuwen. De volledige test wordt in augustus gepubliceerd op de website.
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