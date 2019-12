Veel klachten over LuierBox/PamperBox.be

Nieuws|Bij consumentenorganisaties in Nederland en België regent het klachten over LuierBox/ Pamperbox.be. Het Belgische bedrijf bood via een Groupon-kortingsbon een luierabonnement voor €300 aan, maar stopte na enkele keren met leveren.

Consumenten betaalden €300 (via Groupon) tot €600 (rechtstreeks aan Luierbox/PamperBox.be) om een jaar lang elke maand een luierpakket te ontvangen, maar de leveringen stopten na één of enkele keren. Sommige gedupeerden ontvingen helemaal geen luiers. Volgens de Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop wachten meer dan 2000 gedupeerden op luiers. Omdat de kortingsactie van Groupon ook in Nederland is gebruikt, zijn er ook veel Nederlandse gedupeerden. Het luierbedrijf reageert nergens op.

Klacht indienen

De Consumentenbond raadt gedupeerden die met een creditcard betaald hebben aan om contact op te nemen met hun creditcardmaatschappij. Mogelijk kunnen zij via die weg geld terug krijgen. Wie niet met creditcard heeft betaald, maar wel gebruik maakte van de Grouponactie kan een klacht indienen bij de Klachtenbox van Test-Aankoop.

De Belgische consumentenorganisatie is in overleg met Groupon om tot een oplossing te komen. De Consumentenbond volgt de onderhandelingen van Test-Aankoop met Groupon nauwlettend en zal zo nodig verdere ondersteuning bieden om tot een gewenste oplossing te komen voor gedupeerden. Luierbox.be zelf reageert niet op contactverzoeken van Test-Aankoop. Dit biedt weinig hoop voor gedupeerden die rechtstreeks bij Luierbox.be het abonnement afsloten.

Eerder problemen met Groupon acties

Het is niet de eerste keer dat Groupon met oplichting te maken heeft. In 2016 werden in Nederland nep SanDisk-geheugenkaartjes via de site verkocht. Groupon verwijderde de aanbieding op aandringen van de Consumentenbond. In 2013 heeft Groupon aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toegezegd dat het geen handelspraktijken zal toepassen die 'misleidend zijn doordat informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is'.

