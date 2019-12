Websites over ziekten en verslavingen overtreden massaal de wet

De Consumentenbond onderzocht gezondheidswebsites zoals Alzheimer-nederland.nl, depressie.nl en verslaving.nu en de resultaten waren teleurstellend. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het is heel kwalijk dat websites over gevoelige onderwerpen als ziekten en verslavingen hun bezoekers niet goed beschermen. Als iemand informatie zoekt over alcoholgebruik of een ernstige ziekte op zo’n website, wordt dat zonder toestemming doorgegeven aan advertentiesystemen van onder andere Google en Facebook.’

Advertentiebedrijven achtervolgen de websitebezoeker vervolgens ook op andere websites met reclame over die gevoelige onderwerpen.

Privacyverklaring

Behalve dat de gezondheidswebsites zoekgedrag lekken naar advertentiebedrijven, deugen hun privacyverklaringen niet en sommige sites werken met onbeveiligde verbindingen, terwijl zij gegevens van bezoekers opvragen. De Consumentenbond heeft de websites hierop aangesproken.

Bijna alle websites hebben toegezegd de cookies die gegevens doorspelen te verwijderen of vooraf toestemming te vragen voor het plaatsen van dit soort cookies. Ook zullen de meeste websites verbeteringen doorvoeren in hun privacy-verklaringen. De Consumentenbond zal later in 2017 nagaan of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Ben jij ongewild een BN’er?

Met het onderzoek naar gezondheidswebsites start de Consumentenbond de campagne ‘Iedereen een BN’er’. Hiermee wil de Consumentenbond consumenten bewust maken van wat advertentiebedrijven allemaal over hen weten: voor advertentiebedrijven is iedereen een BN’er. Consumenten kunnen met een test achterhalen of zij ook ongewild een BN’er zijn.

Zie ook: