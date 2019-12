Weer schijnkeuze door kloonpolissen zorgverzekeraars

Nieuws|Net als in 2017 bieden ook in 2018 de 4 grote zorgverzekeraars weer basisverzekeringen aan met identieke voorwaarden, maar met een andere naam en een andere premie. De Consumentenbond vindt dit schijnkeuze en voert actie om dit soort kloonpolissen de wereld uit te helpen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Al die identieke polissen met andere namen maken het polisaanbod onnodig groot en dus onoverzichtelijk voor consumenten. In 2018 zijn er 57 basisverzekeringen waaruit consumenten kunnen kiezen, terwijl een derde daarvan geschrapt zou kunnen worden omdat ze gelijk zijn aan een andere polis.’

De kloonpolissen zijn gelijk wat betreft dekking, gecontracteerde zorgverleners en vergoedingspercentage voor niet-gecontracteerde zorg. Er kunnen wel verschillen zitten tussen kloonpolissen. Die gaan echter niet over de inhoud van de polis, maar over de service van de aanbieder, zoals de manier waarop de verzekeraar communiceert (via de post of per mail) en de betaalmogelijkheden die de verzekeraar aanbiedt (acceptgiro of automatische incasso).

Premieverschillen

De Consumentenbond vond het grootste premieverschil voor identieke polissen bij CZ. De duurste is de zorgkeuzepolis van CZ voor €122,60. Bij Ohra, dat ook onder het CZ-concern valt, is dezelfde polis voor €107,95 per maand af te sluiten. Dit is inclusief 8% standaardkorting omdat het een online variant is. Dit levert consumenten een besparing op van €175 per jaar.

Achmea heeft 5 dezelfde basisverzekeringen, waarvan de maandpremie uiteenloopt van €105,50 tot €119,45. En ook bij VGZ zijn er forse prijsverschillen tussen 6 identieke polissen, waarvan de goedkoopste €109,84 kost en de duurste €122,20. Menzis doet het beter met maar 2 kloonpolissen die €1 in prijs verschillen.

Collectieven en volmachten

Op dit moment zijn er ruim 1200 combinaties van polissen en meer dan 50.000 (!) collectieve verzekeringen.

Het artikel over kloonpolissen in 2017 (pdf, alleen voor leden) staat in de Consumentengids van december.

Het overzicht van kloonpolissen in 2018 bij Achmea, CZ, Menzis en VGZ.

