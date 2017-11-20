Weer schijnkeuze door kloonpolissen zorgverzekeraars

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Al die identieke polissen met andere namen maken het polisaanbod onnodig groot en dus onoverzichtelijk voor consumenten. In 2018 zijn er 57 basisverzekeringen waaruit consumenten kunnen kiezen, terwijl een derde daarvan geschrapt zou kunnen worden omdat ze gelijk zijn aan een andere polis.’

De kloonpolissen zijn gelijk wat betreft dekking, gecontracteerde zorgverleners en vergoedingspercentage voor niet-gecontracteerde zorg. Er kunnen wel verschillen zitten tussen kloonpolissen. Die gaan echter niet over de inhoud van de polis, maar over de service van de aanbieder, zoals de manier waarop de verzekeraar communiceert (via de post of per mail) en de betaalmogelijkheden die de verzekeraar aanbiedt (acceptgiro of automatische incasso).

Premieverschillen

De Consumentenbond vond het grootste premieverschil voor identieke polissen bij CZ. De duurste is de zorgkeuzepolis van CZ voor €122,60. Bij Ohra, dat ook onder het CZ-concern valt, is dezelfde polis voor €107,95 per maand af te sluiten. Dit is inclusief 8% standaardkorting omdat het een online variant is. Dit levert consumenten een besparing op van €175 per jaar.

Achmea heeft 5 dezelfde basisverzekeringen, waarvan de maandpremie uiteenloopt van €105,50 tot €119,45. En ook bij VGZ zijn er forse prijsverschillen tussen 6 identieke polissen, waarvan de goedkoopste €109,84 kost en de duurste €122,20. Menzis doet het beter met maar 2 kloonpolissen die €1 in prijs verschillen.

Collectieven en volmachten

De verschillende basisverzekeringen worden ook nog eens aangeboden door tientallen tussenpersonen die een volmacht hebben en duizenden collectiviteiten, waardoor kiezen nog lastiger wordt voor consumenten. Verzekeraars zijn wel verplicht om op hun website een overzicht te geven van polissen die gelijk zijn of sterk op elkaar lijken.

Lees ook: