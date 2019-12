Whitening tandpasta dure onzin

Nieuws|Whitening tandpasta’s maken tanden niet of nauwelijks witter dan gewone tandpasta, maar zijn soms wel tot 8 keer duurder. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Alle onderzochte tandpasta’s krijgen voor witmaken een dikke onvoldoende.

De Consumentenbond liet 30 proefpersonen met 12 whitening en 2 normale tandpasta’s poetsen waarbij elk product een maand lang werd uitgeprobeerd (in totaal 420 tests). Voor en na elke ronde bekeken tandartsen de kleur van de tanden. In slechts 26 van de 420 tests constateerden de tandartsen een iets lichtere tandkleuring. Deze resultaten waren echter niet toe te schrijven aan 1 bepaald middel en trad een enkele keer ook op na gebruik van gewone tandpasta. De Consumentenbond vindt de resultaten dusdanig bedroevend, dat het geen Beste uit de Test of Beste Koop aan kan wijzen.

Weggegooid geld

Hoewel alle tandpasta’s tanden reinigen, doen de onderzochte producten niet wat ze beloven: wit maken. Ronkende teksten op de verpakking als ‘direct wittere tanden’ en ‘1 tint witter in 1 week’ zijn ronduit misleidend en consumenten doen er goed aan hun geld niet aan deze dure tandpasta’s uit te geven.

Het hele onderzoek is te lezen in de Consumentengids van februari 2017 en op de website van de Consumentenbond.

