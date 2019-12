Wijziging tarieven Consumentenbond

De nieuwe tarieven zijn goedgekeurd door de Bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond. Per 1 januari 2018 gelden de volgende prijzen:



Consumentenbond Basis

De prijs voor dit maandlidmaatschap stijgt niet en blijft €5,75 per maand. Met dit lidmaatschap hebben consumenten exclusief toegang tot de online tests, krijgen ze hulp bij kwesties over aankoop, garantie en voorwaarden, ontvangen ze de wekelijkse nieuwsbrief en krijgen ze korting op boeken en e-books.

Consumentenbond Extra

Per 1 januari 2018 wordt de prijs voor het maandlidmaatschap €7,50. Dit lidmaatschap biedt dezelfde voordelen als Consumentenbond Basis, aangevuld met 11 x per jaar de Consumentengids en toegang tot het online archief van de Consumentengids tot 5 jaar terug.

Het jaarlidmaatschap

Het jaarlidmaatschap kan sinds 2015 niet meer worden afgesloten. Voor consumenten die nog een jaarlidmaatschap hebben, blijft Consumentenbond Basis €57 per jaar, Consumentenbond Extra wordt €75,50 per jaar.

Tijdschriften

Naast de Consumentengids geeft de Consumentenbond een aantal specialinteresttijdschriften uit: de Digitaalgids, Geldgids, Gezondgids en Reisgids. De prijzen van een aantal van deze abonnementen worden per 2018 licht aangepast vanwege gestegen kosten.

Bekijk het overzicht van alle Consumentenbondtarieven 2018 (pdf)



De Consumentenbond zet zich in voor het belang van consumenten en werkt daarbij geheel onafhankelijk, zonder beïnvloeding van overheid of bedrijven en zonder winstoogmerk. Met de steun van 450.000 leden en een achterban van 1,5 miljoen consumenten voert de Consumentenbond ook actie om bedrijven en politiek scherp te houden. In 2017 leidde dit onder andere tot de afschaffing van het blauwe vinkje op voedselverpakkingen, de invoering van naam-nummercontrole bij bankoverboekingen en instemming van de Tweede Kamer met onafhankelijke monitoring van kindermarketing.