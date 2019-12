Achmea ontvangt dagvaarding voor woekerpolissen

Achmea wil niet met de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis in gesprek over een collectieve compensatieregeling voor hun woekerpolisklanten. De belangenorganisaties hadden daar meerdere keren op aangedrongen en organiseerden op 12 november 2018 nog een protestactie voor het hoofdkantoor van Achmea, samen met honderden boze consumenten.

Volstrekt ontoereikend

Achmea zegt dat consumenten in het verleden al zijn gecompenseerd en dat ze zaken verder individueel willen afhandelen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De compensatie die Achmea tot nu toe heeft geboden, is volstrekt ontoereikend. Achmea hanteert, net als veel andere verzekeraars, de zogenoemde Wabeke-norm. Maar die norm, opgesteld in in 2008 door de toenmalige Ombudsman Wabeke, is veel te laag in vergelijking met de geleden schade. Daar gaan we niet mee akkoord. We eisen een eerlijke en fatsoenlijke compensatie en gaan ervan uit dat de rechter ons daarin gelijk geeft.’

4 miljard euro

Achmea heeft 800.000 zogenaamde woekerpolissen verkocht. Het gaat om beleggingsverzekeringen van onder andere Avero, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Zilveren Kruis waarbij hoge kosten in rekening werden gebracht, zonder dat de verzekerde daarvan op de hoogte was. De opbrengst van de verzekering, die vaak bedoeld was voor de aflossing van de hypotheek of als aanvulling van het pensioen, valt daardoor in veel gevallen vies tegen. De totale schade is naar schatting 4 miljard euro.

Consumentenbond Claimservice

De Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis.nl hebben in juli 2018 hun krachten gebundeld in de Consumentenbond Claimservice . Combée: ‘Grote verzekeraars traineren al jaren een eerlijke afhandeling van woekerpolisdossiers en sturen individuele consumenten het bos in. Met de Consumentenbond Claimservice voeren we de druk op en verwachten we sneller resultaat te behalen. Consumenten met een woekerpolis kunnen zich melden bij onze claimservice, die op no cure no pay basis werkt. Samen staan we sterk.’

Een datum voor de zitting moet nog door de rechtbank worden vastgesteld.