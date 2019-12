Autoverzekeraars hengelen klanten binnen met loktarieven

Bijna helft geconfronteerd met premiestijging

De Consumentenbond ondervroeg 4700 panelleden over premieverhogingen bij hun particuliere schadeverzekeringen. Bijna de helft werd het afgelopen jaar geconfronteerd met een premiestijging voor 1 of meerdere polissen. Met name autoverzekeraars verhogen hun premies flink.

En-blocclausule

Bij 1 van de panelleden steeg de autoverzekeringspremie binnen 2 jaar met 50%, bij een ander ging de WA-autoverzekering van Zekur 3 maanden na het afsluiten al met 15% omhoog. In de zogenoemde en-blocclausule in de voorwaarden is vastgelegd dat verzekeraars eenzijdig tussentijds voorwaarden of premies mogen aanpassen. Deze aanpassing moet altijd voor een groep of voor alle verzekerden gelden en er moet een goede reden voor zijn.

Overgeleverd aan willekeur

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De en-blocclausule is volstrekt onwenselijk, het levert consumenten over aan de willekeur van verzekeraars. Niemand controleert of de verzekeraar zich terecht beroept op bijzondere omstandigheden die een tussentijdse aanpassing van de premie en voorwaarden rechtvaardigt. Een verzekeraar kan zo in korte tijd met een lage premie veel klanten binnenhalen om vervolgens met een premieverhoging alsnog flink winst te pakken.’

Klagen loont

Uit de enquête blijkt dat het kan lonen om volhardend (openlijk) te klagen over tussentijdse premiestijgingen. Verschillende panelleden meldden dat hierdoor de premieverhoging werd teruggedraaid. Een panellid vertelde dat hij ieder jaar van Centraal Beheer een premieverhoging krijgt, die de verzekeraar weer terugdraait na een boos telefoontje van hem. ‘Het lukt, maar het irriteert’, aldus de ondervraagde.

80% stapt niet over

Consumenten die ontevreden zijn over hun verzekeraar, kunnen eenvoudig overstappen. Toch geeft ruim 80% van de ondervraagden aan dit niet te doen. Slechts 5% stapte het afgelopen jaar over, 14% is dit nog van plan.

