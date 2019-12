Banken frustreren voordeel soepelere NHG regels

Sinds 2018 mogen huiseigenaren NHG aanvragen voor hun bestaande hypotheek als dat financieel voordeel oplevert. Dat voordeel is er vaak, omdat de risico-opslag op de hypotheekrente wegvalt. De hypotheekrente gaat dan omlaag en daarmee ook de maandlasten. Maar veel geldverstrekkers werpen drempels op die dat voordeel wegvagen.

Ontmoedigen van overstap

ASR, Merius, Nationale-Nederlanden, PPF en Tulp Hypotheken werken simpelweg niet mee aan omzetting naar NHG als het leenbedrag gelijk blijft. Andere geldverstrekkers ontmoedigen de overstap naar NHG door hun klanten te verplichten de hypotheek over te sluiten naar de actuele (dag)rente.

Als die hoger is dan de rente op de lopende hypotheek, levert de overstap naar NHG geen voordeel op. Is die lager, dan moet de klant een boete betalen. Alleen bij Aegon, Rabobank en Volksbank geldt die verplichting om over te sluiten naar de dagrente niet.

Dubbele kosten

Ook een andere nieuwe en soepelere NHG-regel wordt door banken vaak tegengewerkt. Sinds begin 2018 hoeven consumenten nog maar €1 in plaats van 1% borgtochtprovisie over de nieuwe hypotheek te betalen. De gedachte hierachter is dat 1% borgtochtprovisie al is betaald bij het afsluiten van de oude hypotheek.

Maar in de praktijk rekenen slechts drie geldverstrekkers die €1 borgtochtprovisie: Munt Hypotheken, NIBC Direct en Rabobank. De andere geldverstrekkers laten de nieuwe klant weer het volle pond betalen. Bij een hypotheek van twee ton gaat het dan om maar liefst €2000.

Klant niet centraal

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ’Het is absurd. Iets wat voor een huiseigenaar simpel zou moeten zijn, wordt door zijn bank ontzettend moeilijk gemaakt. Daarbij komt ook nog dat banken consumenten in dit soort gevallen vaak ook nog langs een dure notaris of adviseur stuurt. Sommige klanten betalen zo duizenden euro’s meer dan nodig. Dan kun je maar één ding concluderen, en dat is dat de klant bij veel banken nog steeds niet centraal staat.’

