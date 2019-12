Consumentenbond wint kort geding Belcentrale

Nieuws|De Consumentenbond hoeft zijn nieuwsbericht over klachten over Belcentrale niet te rectificeren. Dit is de uitslag van een kort geding dat Belcentrale had aangespannen tegen de Consumentenbond. Belcentrale stelde dat de klachten over het bedrijf niet bestonden en dat de Consumentenbond uit eigen gewin melding van problemen maakte. De rechter heeft Belcentrale op alle punten in het ongelijk gesteld.

Op 7 augustus 2018 publiceerde de Consumentenbond een nieuwsbericht over de vele klachten die het ontvangt over Belcentrale. Belcentrale benadert (klein)zakelijke bellers met een telefooncontract. Klagers meldden onder andere dat het bedrijf zich soms voordoet als KPN en dat het onvoldoende duidelijk maakt dat het een zakelijk aanbod betreft. Ook klagen sommigen over het feit dat meerjarige contracten alleen tegen een hoge afkoopsom opzegbaar zijn.

Zakelijke overeenkomst

Omdat het om een zakelijke overeenkomst gaat, kunnen gedupeerden geen beroep doen op consumentrechtelijke bescherming, zoals een wettelijke bedenkperiode. De Consumentenbond kan daarom ook weinig betekenen voor de gedupeerden. In het oorspronkelijke bericht verwijst de Consumentenbond gedupeerden dan ook naar een rechtsbijstandsverzekering of een branchevereniging.

Belcentrale stelde dat de berichtgeving onrechtmatig was. Het trok de klachten in twijfel en vond dat het niet de taak van de Consumentenbond is om te berichten over de belangen van (kleine) ondernemers.

De rechter stelt Belcentrale op alle punten in het ongelijk. Het bericht van de Consumentenbond is niet onrechtmatig. Onder andere omdat het bericht slechts een feitelijke mededeling is en geen oordeel geeft over de juistheid van de klachten. Ook is het aantal en de inhoud van de klachten ten onrechte in twijfel getrokken.