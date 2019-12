Banken hardnekkig de mist in met boeterente

Nieuws|Sommige banken gaan nog steeds hardnekkig de mist in bij het berekenen van boeterente voor het oversluiten van de hypotheek. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte vandaag bekend dat een aantal banken de wettelijke norm nog steeds overtreden door hun klanten een te hoge boeterente in rekening te brengen. Onacceptabel, vindt de Consumentenbond.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘of het onwil is of onkunde, laat ik in het midden, maar het is onacceptabel dat banken fouten blijven maken en daarmee hun klanten ernstig benadelen. Het gaat hier om grote bedragen van soms wel duizenden euro’s. Daarbij blijkt ook nog eens uit het rapport van de AFM dat banken bijzonder onduidelijk zijn over hóe de boete wordt berekend. Consumenten kunnen zo moeilijk controleren of ze het juiste betalen.’

Leidraad

Sinds maart 2017 is een richtlijn van de AFM van kracht die bepaalt hoeveel boeterente banken mogen rekenen aan klanten die hun hypotheek oversluiten. Volgens deze richtlijn moet iedere klant die een hypotheek na 14 juli 2016 heeft overgesloten en daarbij een te hoge boeterente heeft betaald, na een herberekening voor het teveel betaalde worden gecompenseerd.

Compensatie

De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis (VEH) vinden dat er genoeg juridische grondslagen zijn om te eisen dat ook klanten die vóór 14 juli 2016 teveel boeterente betaalden, worden gecompenseerd. De Volksbank gaf gehoor aan deze wens, en compenseert als eerste bank klanten die vanaf 14 juli 2011 een te hoge boeterente hebben betaald. De Consumentenbond en VEH roepen andere banken op dit voorbeeld te volgen.

Proces