Boeterentes banken te hoog en niet transparant

Nieuws|Onderzoek van de Consumentenbond en Ikbenfrits.nl laat zien dat aflosnota’s van hypotheekverstrekkers aan klanten die vervroegd hun hypotheek aflossen of oversluiten volkomen onduidelijk zijn. De berekeningen leidden in de meeste gevallen tot te hoge boetes en bij een aantal banken is de boeterente bij het aflossen of oversluiten van een annuïteitenhypotheek juist verslechterd.