Regionale supermarkten geven prijsgarantie bij kassabonfouten

In april 2025 bleek uit onderzoek van de Consumentenbond dat regionale supermarkten vaak de fout in gingen met hun kassabonnen. Ze beloofden toen beterschap. In augustus 2025 bekeek de Consumentenbond opnieuw de prijzen bij DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Nettorama, Poiesz en Vomar. Mysterieshoppers bezochten per keten 6 filialen en controleerden de prijzen van 25 aanbiedingen.

Opnieuw in de fout

Bij DekaMarkt, Hoogvliet en Nettorama stonden aanbiedingen nog steeds vaak met de verkeerde prijs op de bon. Zoals een krat Heineken 0.0. In de winkel staat er €9,99, maar bij de kassa kost het €18,38. Of een Drentse worst die niet de geadverteerde €5,49 kost, maar €10,69. Deze producten liggen vaak niet in de gewone schappen, maar in actiedisplays, manden of kopstellingen.

Te weinig verbetering

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Omdat we bij DekaMarkt, Hoogvliet en Nettorama nog te weinig verbetering zagen, hebben we ze gesommeerd te stoppen met de kassabonfouten en ze aansprakelijk gesteld voor de schade die consumenten lopen. Op basis daarvan hebben we verdere afspraken gemaakt, zoals een prijsgarantie.’

Externe mysterieshoppers

DekaMarkt, Hoogvliet en Nettorama hebben naast een prijsgarantie ook toegezegd externe mysterieshoppers in te huren om prijzen te controleren. De 3 supers gaan de resultaten daarvan delen met de Consumentenbond. Hoogvliet heeft ook veel papieren reclameborden vervangen door elektronische prijskaartjes, die automatisch de juiste prijs laten zien.

Compensatie voor fouten

Eerder doneerden Albert Heijn, Jumbo en PLUS samen €1,8 miljoen aan goede doelen voor hun kassabonfouten. Bij deze supermarkten komen dit soort fouten inmiddels amper meer voor. Molenaar: ‘Helaas heeft geen van de 3 regionale supermarkten al nagedacht over een compensatie of gebaar voor in het verleden gemaakte fouten. Daarover gaan we nog met ze in gesprek.’

Lees meer over onze actie 'Kloppende kasssabonnen in supermarkten'.