Te veel fouten op kassabonnen regionale supermarkten

In februari en maart 2025 controleerde de Consumentenbond de prijzen van aanbiedingen bij 6 regionale supermarktketens (Dekamarkt, Dirk, Hoogvliet, Nettorama, Poiesz en Vomar). Gemiddeld bleek 13% van de gecontroleerde artikelen verkeerd geprijsd. Hoewel er af en toe ook flinke meevallers waren, bleek in de meeste gevallen de kassaprijs hoger dan de prijs in de winkel.

Oproep aan supers

Hoogvliet beloofde direct met de foute kassabonnen aan de slag te gaan door processen aan te scherpen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'We hopen dat andere supermarkten dit voorbeeld volgen. Onze oproep is helder: zorg dat kassabonnen foutloos zijn.’

Aanbiedingen extra gevoelig voor fouten

De Consumentenbond richtte zich bij het onderzoek op aanbiedingen, of producten op kopstellingen of in reclamebakken. Eerdere onderzoeken van de Consumentenbond bij landelijke ketens lieten zien dat juist bij dit soort aanbiedingen fouten vaak voorkomen. Albert Heijn, Jumbo en Plus hebben de afgelopen jaren maatregelen genomen om kassabonfouten te voorkomen. Bij Aldi en Lidl vond de Consumentenbond in eerdere onderzoeken weinig fouten.