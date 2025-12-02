Verkiezing Bondsraad Consumentenbond

De Bondsraad is de algemene ledenraad van de Consumentenbond en bestaat uit minimaal 25 en maximaal 75 leden. De Bondsraad werkt samen met de directie en de Raad van Toezicht van de Consumentenbond en praat mee over belangrijke thema's. Ook adviseert de Bondsraad onder andere over de te voeren strategie en de financiën van de Consumentenbond. De Bondsraad benoemt en ontslaat leden van de directie en de Raad van Toezicht.

Meer informatie

Iedereen die per 1 januari 2026 minimaal een half jaar lid is van de Consumentenbond en minimaal 18 jaar is, kan zich verkiesbaar stellen. Nieuwe leden van de Bondsraad worden benoemd voor een periode van tenminste 4 jaar.

Kijk voor meer informatie op consumentenbond.nl/bondsraadsverkiezingen.