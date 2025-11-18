Black Friday-waarschuwing: nog altijd veel nepaanbiedingen

De Consumentenbond hield de prijzen 2 maanden voor Black Friday bij en zag dat webwinkels op allerlei manieren klanten misleiden. Zo adverteert Amazon.nl met doorgestreepte adviesprijzen. Dit is meestal een nepaanbieding, omdat deze prijzen vrijwel nooit echte verkoopprijzen zijn geweest. Bijvoorbeeld: een korting van 30% op oordopjes op de adviesprijs, maar in de 30 dagen voor de korting is de adviesprijs nooit de verkoopprijs geweest. Sterker nog 2 weken voor de aanbieding zijn de oordopjes veel goedkoper.

Bol.com adverteert met de ‘meest getoonde prijzen’ en die komen vaak niet overeen met eerdere verkoopprijzen. Ook Douglas, Drogist.nl, ICI ParisXL, Kruidvat, MediaMarkt en Wehkamp maken zich schuldig aan nepaanbiedingen.

Zo adverteert Wehkamp met een nepaanbieding voor het spel 30 Seconds. Je krijgt 15% korting en dan is de prijs volgens Wehkamp ‘nu slechts’ €35,69. Maar het spel kost in de periode voor de aanbieding €30,99. Dat is een verhoging in plaats van een verlaging.

Wettelijke regels

Sinds 2022 bestaat er wetgeving over prijzen. Daarin staat dat een van-prijs de laagste prijs van de afgelopen 30 dagen moet zijn. In september presenteerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de 'Leidraad prijsweergave en -vergelijkingen'. Hierin staan, om winkels te helpen, duidelijke voorbeelden van wat wel en niet mag. De ACM geeft aan hierop strenger te gaan controleren.

Reacties webwinkels

De Consumentenbond heeft contact gehad met de winkels over de nepaanbiedingen. Amazon.nl gaf aan zich aan de regels te houden en niks te gaan aanpassen. Dat zij zich aan de regels houden klopt dus niet. Bol.com gaat zich buigen over de leidraad van de ACM.

MediaMarkt en Drogist.nl gaven helemaal geen reactie.

Douglas, ICI ParisXL, Kruidvat en Wehkamp gaan zich op korte termijn aan de wet houden of hebben al wat aanpassingen gedaan.

Blijven onderzoeken

De Consumentenbond blijft de winkels in de gaten houden, gaat bij overtredingen met ze in gesprek en neemt als het nodig is vervolgstappen. Ook de toezichthouder ACM controleert of de winkels zich aan de regels houden.

Onze tips om te kijken of een aanbieding écht goed is: