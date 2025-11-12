TerminationExperts biedt opzegbrieven aan, maar is niet duidelijk over deze dienst en de kosten. Consumenten die online zochten naar het opzeggen van hun abonnement, kwamen vaak ongemerkt via advertenties terecht op de website van TerminationExperts.

Op die website vulden zij een formulier in en verstuurden een opzegbrief. Dat kost €32, maar dat is niet direct duidelijk. Veel consumenten dachten direct bij de dienstverlener zelf opgezegd te hebben via het formulier. Dit kwam onder meer door de indeling van de site en het verstoppen van informatie in de kleine lettertjes.

Rekening en incassobureau

Pas als consumenten de rekening krijgen, merken ze dat ze gebruik hebben gemaakt van een opzegbrief die geld kost. Wie niet betaalt, krijgt vervolgens te maken met aanmaningen en dreigementen vanuit een incassobureau dat van dezelfde eigenaar blijkt te zijn. En opzeggen van het abonnement gebeurt vaak niet.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘TerminationExperts overtrad meerdere consumentenrechten. Zo waren de kosten en de betaalverplichting vooraf onvoldoende duidelijk en ontbrak de verplichte informatie over de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.’

Geheimhouding

Na het aanspreken van het bedrijf en een openbare waarschuwing in april, stuurde de Consumentenbond namens een aantal gedupeerden een sommatiebrief waarin teruggave van het geld werd geëist en aanpassing van de website.

TerminationExperts liet hierop weten dat het bedrijf zich wel aan de wet houdt, maar uit coulance het geld toch zou terugbetalen. Daar zat wel een voorwaarde aan vast: geheimhouding. Hier gingen de gedupeerden en de Consumentenbond niet mee akkoord. Uiteindelijk heeft TerminationExperts deze eis laten vallen.

ACM

We zien al langer dat consumenten misleid worden door bemiddelingssites die diensten aanbieden terwijl dit gewoon gratis is, zoals opzeggen van een abonnement. De Consumentenbond heeft de Autoriteit Consument en Markt op de hoogte gebracht van de werkwijze van TerminationExperts en hen gevraagd de problemen rondom online bemiddelingssites aan te pakken.

Aanmelden

De Consumentenbond roept consumenten die onterecht betaald hebben aan TerminationExperts op om zich te melden via Meldpunt Eerlijk. En adviseert consumenten die een rekening van het bedrijf hebben ontvangen die niet zomaar te betalen.