Consumenten die recht hebben op een vergoeding voor een hoortoestel hebben bij aankoop ook recht op vergoeding van de accu met oplader of een eerste set batterijen. Audiciens moeten aan hun klanten namelijk een gebruiksklaar hoortoestel leveren.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen in 2022. Ook het Zorginstituut Nederland bevestigt de vergoeding op hun website. Het gebruiksklaar opleveren van hulpmiddelen is al vastgesteld in 2005. Een oplader kost al snel €150.

Informatie onvolledig of onvindbaar

De Consumentenbond bekeek de website, polisvoorwaarden en hulpmiddelenreglementen van zorgverzekeraars. Ook werden de websites van audicienketens (Audika (Van Boxtel), Beter Horen, Hans Anders, Schoonenberg en Specsavers) bekeken.

De informatie over vergoeding van batterijen en/of opladers is onduidelijk, onvolledig of lastig te vinden. Daardoor kunnen consumenten geen goede keuze maken. De meeste zorgverzekeraars hebben inmiddels beloofd de informatie op hun website te verbeteren. Alleen DSW, VGZ en Zorg en Zekerheid niet. Die vinden dat dit duidelijk genoeg in hun voorwaarden staat.

Vergoeding checken

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wij hebben de zorgverzekeraars ook gevraagd wat zij doen voor consumenten die de vergoeding ten onrechte zijn misgelopen. Dit gaat om verzekerde zorg en dus moeten zij hier de regie in nemen.

ASR, CZ, DSW, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis lieten weten dat hun klanten zich hiervoor bij hen kunnen melden. Zorg en Zekerheid verwijst verzekerden naar de audicien. ONVZ heeft nog niet gereageerd. Wij verwachten hierover nog een standpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit'.

Update 27 oktober 2025: Ook ONVZ heeft inmiddels laten weten dat klanten zich bij hen kunnen melden als zij denken dat ze onterecht geen vergoeding hebben gekregen.

Servicepakket

Audiciens bieden bij een hoortoestel vaak een servicepakket aan met bijvoorbeeld onderhoudsproducten, extra garantie, een oplader of vervangende batterijen. Het kopen van een oplader via een servicepakket voegt weinig toe als de zorgverzekeraar deze al eigenlijk moet vergoeden. Audiciens horen consumenten daarop te wijzen. De Consumentenbond adviseert consumenten om goed te kijken of een servicepakket dan wel voldoende meerwaarde biedt.

De Consumentenbond wil graag weten of het consumenten lukt om de vergoeding alsnog te krijgen van hun verzekeraar. Consumenten kunnen hun ervaring hiermee delen op Meldpunt Eerlijk (categorie ‘Hoortoestellen’).