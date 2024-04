Aanschaf hoortoestel ingewikkeld en ondoorzichtig

Consumenten kunnen voor een hoortoestel terecht bij 5 grote ketens en ruim 300 kleinere en zelfstandige audiciens. Daar worden het gehoorverlies en de bijbehorende categorie hoortoestellen bepaald met het Hoorprotocol.

Bij de categorieën 1 tot en met 5 vergoedt de basisverzekering in principe 75% van de aanschafprijs. De rest moeten consumenten zelf bijleggen. Wie een hoortoestel buiten deze categorieën koopt, moet vaak het hele bedrag zelf betalen. In die buitencategorie zitten de nieuwste hoortoestellen met de meest geavanceerde technologie. Audiciens besteden op hun website relatief veel aandacht aan hoortoestellen in dit topsegment, Daarvan kunnen de prijzen oplopen tot €5000.

Te weinig keuze

De Consumentenbond stelde aan 2800 consumenten vragen die in de afgelopen 2 jaar een hoortoestel kochten.

Bijna driekwart vond dat ze te weinig of geen keuze hadden in soorten en merken binnen de toegewezen categorie. Dit speelt vooral bij de ketens Beter Horen, Specsavers, Schoonenberg, Van Boxtel en Hans Anders. Bij zelfstandige audiciens ervaren de panelleden meer keuze. Het levert audiciens inkoopvoordeel op als ze met een beperkt aantal merken werken.

Gebrek aan informatie

Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, hebben consumenten niet alleen informatie nodig over typen, merken en functies van hoortoestellen, maar ook over prijzen. Alleen zo kunnen consumenten winkels en hoortoestellen goed vergelijken.

Maar deze informatie ontbreekt op de websites van de meeste audicienketens. En ook op verzoek van de Consumentenbond wilden zij dit niet delen. De meeste zorgverzekeraars vermelden op hun websites ook geen prijzen. Ook niet welke hoortoestellen zij vergoeden.

Onduidelijkheid over vergoeding

Daarnaast is de manier waarop de vergoedingen van hoortoestellen is geregeld, erg onduidelijk. Hoeveel consumenten precies moeten bijbetalen, verschilt per verzekeraar. De vergoeding is soms afhankelijk van de categorie waarin het toestel valt. En bij sommige verzekeraars betalen consumenten voor een hoortoestel niet alleen een eigen bijdrage, maar ook eigen risico. Andere verzekeraars brengen geen eigen risico in rekening als de verzekerde het hoortoestel bij een gecontracteerde audicien koopt.

Database verouderd

Een proefpersoon van de Consumentenbond krijgt bij een mystery-bezoek van 1 van de audiciens het advies om de vragenlijst zo slecht mogelijk in te vullen. Op die manier zou deze persoon in een hogere categorie vallen. Een andere audicien biedt direct aan de categorie aan te passen van 2 naar 4. Hij raadt uiteindelijk zelfs aan een categorie 5 toestel te proberen.

Hoortoestellen uit de hogere categorie leveren audiciens meer op. En sommige audiciens vinden de toestellen uit de laagste categorie niet goed genoeg. Zo blijkt uit de mystery-bezoeken. Dat komt omdat de database met hoortoestellen die vergoed worden, verouderd is. Daardoor verkopen audiciens veel hoortoestellen uit de dure buitencategorie. Van de panelleden kocht maar liefst 23% een hoortoestel uit die categorie.

Einde aan chaos

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het hele koopproces is ingewikkeld en ondoorzichtig. Het belang van consumenten is ondergeschikt aan de commerciële belangen van audiciens, fabrikanten en verzekeraars. Dit staat haaks op de zorgverzekeringswet. Daarom roepen wij de NZa op om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze chaos.’