Consumentenbond: vertrouw niet zomaar op AI-antwoorden van Google

De Consumentenbond stelde Google 100 complexe vragen over consumentenrecht, gezondheid, voeding en duurzaamheid. Bij 70 vragen gaf de zoekmachine een AI-antwoord. Twintig daarvan waren te commercieel, te stellig, te ongenuanceerd of achterhaald. Google gaf bijvoorbeeld advies over het boeken van een duurzame cruise, terwijl cruises heel vervuilend zijn. En Google kwam met een stappenplan voor skypen met Amerika, terwijl Skype al een paar maanden uit de lucht is.

Geen ‘uit’-knop, wel meer uitstoot

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De Google AI-functie is standaard ingeschakeld en niet uit te zetten. Dat vinden wij kwalijk, zeker als de antwoorden niet kloppen. En AI-zoekopdrachten kosten vaak ook meer energie dan reguliere zoekacties.’ Volgens Google is het stroomgebruik bij AI-antwoorden ongeveer even hoog als bij een klassieke zoekopdracht. Maar de huidige Google-zoekmachine gebruikt een combinatie van oude zoektechnologie en AI-antwoorden.

Oneerlijke concurrentie

Consumenten zijn gewend om vooral de bovenste resultaten van hun zoekactie te raadplegen. De AI-overzichten worden vaak boven de organische zoekresultaten getoond. Dit kan oneerlijke concurrentie veroorzaken want Google trekt hiermee zijn AI-overzicht voor ten opzichte van andere zoekresultaten. Dit mag niet volgens de Digital Markets Act (DMA). De Consumentenbond heeft dit daarom aangekaart bij BEUC, de Europese koepel van consumentenorganisaties. De Consumentenbond heeft Google ook gevraagd om het AI-overzicht optioneel te maken, zodat gebruikers keuzevrijheid hebben.