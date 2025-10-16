Waarschuwing: 4 traphekjes onveilig

Kinderkraft LOCK&GO kwam los van de muur en ging open bij de duw- en trektest en bij de botstest van 25 kilo. Over het Kidsriver Twist Oprolbaar Traphekje rolhekje van Kidsriver kunnen kinderen te makkelijk heen klimmen en baby’s kunnen er onderdoor. Bovendien prikte tijdens de test een scherpe metalen staaf uit het gaas naar buiten.

Het Fenss Klemhek Scott 75-82 cm kwam los en schoot open bij de duw- en trektest en de botststest met 10 kilo. Het ADSafety Traphekje Zonder Boren - 76 t/m 124 cm heeft 7 openingen waar een babyheup doorheen past. Ook faalde het in de botstest van 10 kilo én in de duw- en trektest.

De Consumentenbond heeft melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit van de 4 traphekjes.

Strengere test

Op 2 vlakken zijn de tests van de Consumentenbond strenger dan de norm EN 1930 Veiligheidshekjes. Naast de botstest met 10 kilo test de Consumentenbond ook op 25 kilo omdat een baby zwaardere broertjes en/of zusjes kan hebben. En de Consumentenbond doet meer herhalingen in de duw- en trektest.

Nog te koop

Deze traphekjes zijn nog te koop, behalve de Kidsriver Twist Oprolbaar Traphekje Wit. Het ADSafety Traphekje Zonder Boren - 76 t/m 124 cm is niet meer te koop in deze brede variant. Het is wel te koop in smallere varianten. Deze smallere varianten zijn niet getest.