Cadeaukaarten voortaan minimaal 2 jaar geldig

Nieuws|Cadeaukaarten worden minimaal 2 jaar geldig. Nu is dat nog 1 jaar. Dinsdag 13 november stemde de Kamer in met een motie die dit mogelijk maakt. De Consumentenbond is blij met het besluit.

De beperkte houdbaarheid van cadeaukaarten is een grote ergernis van consumenten, omdat hierdoor jaarlijks veel geld verloren gaat. De meeste klachten die de Consumentenbond over cadeaukaarten krijgt gaan over een te korte geldigheidstermijn.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat ongeveer 1 op de 10 consumenten met een cadeaukaart wel eens te maken krijgt met een bon of kaart die verlopen is. Naar schatting worden consumenten daardoor voor vele miljoenen euro’s per jaar gedupeerd. De Consumentenbond pleit daarom al langer voor een langere minimale houdbaarheid.

Keurmerk

Cadeaubonnen van organisaties die aangesloten zijn bij de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten zijn minimaal 3 jaar geldig. Dit is in overleg met de Consumentenbond afgesproken. Bij dit keurmerk hebben zich echter maar 7 cadeaukaarten aangesloten. Dat is te weinig vindt Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA), die de motie indiende. Volgens haar werkt zelfregulering vanuit de markt niet. Daarom vindt zij een verhoging van de wettelijke minimale geldigheid nodig. De Consumentenbond is het daarmee eens.