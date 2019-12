Consumentenbond blij met subsidietoekenning Geschillencommissie

De Consumentenbond is verheugd over het besluit van minister Dekker om tot 2022 subsidie toe te kennen aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Hiermee is het voortbestaan van bijna 70 geschillencommissies voor de nabije toekomst zekergesteld.