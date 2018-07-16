Consumentenbond blij met subsidietoekenning Geschillencommissie

Minister Dekker (Rechtsbescherming) besloot om het subsidiebedrag voor de SGC in 2018 te verhogen en ook voor 2019 tot en met 2022 een overheidsbijdrage toe te kennen. Daarmee komt een einde aan een jarenlange periode van onzekerheid rondom de SGC, waarin de Consumentenbond, samen met VNO-NCW, MKB Nederland en de ANWB vochten tegen plannen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om de subsidie geheel te schrappen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Lang dreigde de overheid de subsidiekraan dicht te draaien. Een onbegrijpelijk en contraproductief plan, waar wij hard tegen hebben gestreden. Geschillencommissies zijn van groot belang voor consumenten om eenvoudig en betaalbaar hun recht te kunnen halen. Dat de SGC goed en belangrijk werk doet voor consumenten, werd onlangs ook nog bevestigd door een rapport van het WODC. Kortom, het is uitstekend nieuws, maar ook niet meer dan terecht dat de overheid nu eindelijk financiële duidelijkheid geeft voor de toekomst.’

Bijdrage bedrijfsleven en overheid

De SGC wordt voor 80% gefinancierd door de aangesloten bedrijven en brancheorganisaties. Als de overheidsbijdrage van iets meer dan 1 miljoen euro per jaar weg zou vallen, zou het bedrijfsleven voor deze kosten opdraaien. Een aantal grote brancheorganisaties had al aangegeven dan uit de SGC te stappen, omdat zij deze kostenverhoging niet kunnen of willen dragen. Bij de SGC zijn bijna 70 geschillencommissies voor consumenten ondergebracht. Bekende voorbeelden zijn de geschillencommissies voor Reizen, Thuiswinkel en Energie.

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