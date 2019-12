Consumentenbond laat 850 foute webwinkels offline halen

De Consumentenbond deed voor de Digitaalgids onderzoek naar webwinkels die zogenaamd met hoge kortingen merkkleding of luxe producten verkopen, maar in werkelijkheid nepproducten of soms zelfs helemaal niets leveren. In veel gevallen maken deze winkels gebruik van bestaande, in onbruik geraakte domeinnamen.

Het voordeel van een bestaand domein is dat dit webadres al bekend is bij Google en dus hoger in de zoekresultaten komt. Uit het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de sites (92%) is aangemeld via slechts 4 hostingpartijen, zogenoemde registrars. Het gaat om Public Domain Registry (PDR) uit India, het Amerikaanse GoDaddy, 1API uit Duitsland en het Nederlandse Registrar.eu.

Offline

De Consumentenbond stelde een lijst op van 2000 verdachte sites en speelde die door naar 1API, Registrar.eu en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

SIDN beheert de nl-domeinnamen. 1API en Openprovider (het bedrijf achter Registrar.eu) haalden 850 sites die bij hen geregistreerd stonden offline. SIDN is in overleg met de andere 2 registrars om ook deze nepsites offline te krijgen.

Eén op de 5

Malafide webshops vormen een aanzienlijk probleem. Naast de 90.000 bonafide webwinkels die zich op de Nederlandse markt richten, zijn er naar schatting zo’n 25.000 tot 35.000 fout. Dat is minstens 1 op de 5. Wereldwijd zijn er naar schatting 700.000 nepshops actief. De nepwinkels bieden vooral schoenen, kleding, tassen en zonnebrillen aan van bekende merken, zoals Nike, Adidas, Hugo Boss, Ralph Lauren en Tommy Hilfiger.

