D-reizen en Ryanair overtreden wet met dure 0900-nummers

Update (31 oktober): D-Reizen heeft alsnog inhoudelijk gereageerd en laten weten dat de informatie op zijn website ten tijde van het onderzoek niet klopte. Daarnaast zegt het bedrijf geen extra belkosten te berekenen voor het 0900-nummer. De informatie op de website van D-Reizen is aangepast.

Oorspronkelijk bericht:

Bedrijven mogen geen extra kosten rekenen voor klanten die naar de klantenservice bellen. De Consumentenbond onderzocht bij tientallen bedrijven hoe ze omgaan met die regels. Daarbij keken de onderzoekers naar bedrijven die in een vergelijkbaar onderzoek in 2015 slecht uit de bus kwamen.

D-reizen

De meeste bedrijven houden zich aan de regels, maar D-reizen niet. Net als in 2015 rekent het extra kosten aan klanten die buiten openingstijden van de reisbureaus naar het 0900-nummer bellen. Dat mag niet. De Consumentenbond heeft de reisorganisatie hier – net als in 2015 – op aangesproken, maar het bedrijf heeft niet gereageerd.

Ryanair

Ook Ryanair, dat al berucht is vanwege zijn belabberde klantenservice, valt in negatieve zin op. Wie een telefoonnummer zoekt vindt enkel dure 0900-nummers. In een reactie laat Ryanair weten deze kosten te rekenen omdat klanten boekingen of wijzigingen ook (gratis) via de website kunnen doen.

ACM

De Consumentenbond heeft de zaken gemeld bij de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Deze kan ingrijpen en de bedrijven desnoods een boete opleggen.

Dure servicenummers mogen wel

De Consumentenbond ontvangt regelmatig klachten over dure telefoonnummers. Het gaat hier vaak om informatienummers. Zo’n informatienummer gebruikt een bedrijf bijvoorbeeld voor bestellingen of advies. Hiervoor mogen wel kosten in rekening worden gebracht. Wel moeten bedrijven vooraf de kosten vermelden. En als de kosten hoger zijn dan €0,15 per minuut, dan moeten ze ook het maximumbedrag per gesprek vermelden.

Het volledige artikel (pdf) staat in de Consumentengids van november.