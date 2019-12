Dagaanbiedingsites niet altijd goedkoop

De Consumentenbond koos bij 8 dagaanbiedingsites steeds 10 producten uit, en vergeleek de prijzen van de deals met die bij andere winkels. Checkdiedeal.nl en Koopjedeal.nl bleken niet zo voordelig als ze doen voorkomen. Check Die Deal doet zijn naam eer aan, want van de 10 producten was maar 1 ook echt het scherpst geprijsd. Koopjedeal.nl doet het met 2 goede aanbiedingen niet veel beter. 1DayFly.nl en iBood.com zijn respectievelijk 9 en 8 keer wel het goedkoopst.

Druk

Veel websites bedienen zich van trucs om consumenten over te halen om snel te beslissen. Een aftellende klok of het aantal resterende aantal exemplaren zorgen voor extra druk. Met name de klok blijkt niet altijd te kloppen. Meestal gelden de aanbiedingen zolang de voorraad strekt. Soms is dat korter dan 24 uur, maar vaak langer.

‘Van-voor’-prijs

Hoewel de winkels verplicht zijn te vermelden waar de ‘van’-prijs vandaan komt, doen lang niet alle winkels dat. De Consumentenbond heeft desbetreffende webwinkels hierop aangesproken. 1Dayfly zegde als enige toe voortaan op de site te vermelden dat het om de adviesprijs van de fabrikant gaat, maar heeft de site tot op heden nog niet aangepast.

Lees ook: