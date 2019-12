Elk jaar meer gedupeerden door autohuur buitenland

Nieuws|Het aantal klachten dat de Consumentenbond krijgt over autohuur in het buitenland neemt elk jaar toe. Ook de aard van de klachten wordt steeds ernstiger. De Consumentenbond waarschuwt consumenten voor de trucs en misleiding van de verhuurbedrijven.

Uit de honderden klachten die er jaarlijks bij de Consumentenbond binnenkomen, wordt agressieve verkoop van verzekeringen op de afhaallocatie het meest genoemd. Daarbij wordt soms glashard beweerd dat de klant niet voldoende geld op zijn creditcard heeft staan voor de borg en daarom een dure extra verzekering moet afsluiten. Er staat dan wel degelijk genoeg geld op de creditcard, maar de baliemedewerker heeft het tegoed helemaal niet gecheckt en gaat direct over tot het aansmeren van een onnodige verzekering.

Geen volledige schadedekking

Ook zijn er veel klachten over de schadedekking. Met termen als ‘standaard all-risk verzekering’ of ‘super damage waiver’ lijkt alle schade gedekt. Maar regelmatig zijn er uitzonderingen voor schade aan ruiten, banden, wielen, spiegels, onderkant sleutels en dak. De naam van deze verzekeringen is dus misleidend.

Terugkerende klachten

De Consumentenbond krijgt verder veel klachten over bizar hoge brandstofrekeningen en servicekosten. Ook laten autoverhuurders hun klanten vaak opdraaien voor al bestaande schade aan de auto. En veel consumenten worden achteraf geconfronteerd met spookafschrijvingen van hun creditcard.

Halve beloftes grote verhuurders

In 2015 beloofden Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz en Sixt aan de Europese Commissie om transparant te zijn over kosten, optionele verzekeringen, brandstofbeleid en vermeende schades. Helaas wilden deze bedrijven geen enkele toezegging doen op het gebied van het aansmeren van (onnodige en te dure) verzekeringen op de afhaallocatie. Terwijl dat het meest voorkomende probleem is.

De Consumentenbond start een online campagne waarbij het middels een filmpje op social media consumenten waarschuwt voor de trucs van autoverhuurbedrijven en geeft tips om deze valkuilen te voorkomen.

