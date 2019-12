Honderden bedrijven sluiten zich aan bij garantie-initiatief

Bedrijven die zich aansluiten, beloven publiekelijk dat ze het consumenten zo gemakkelijk mogelijk maken hun recht op garantie te halen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Garantie is het onderwerp waarover bij de Consumentenbond elk jaar de meeste vragen en klachten binnenkomen. Wettelijk is het goed geregeld in Nederland, maar in de praktijk blijkt dat consumenten vaak geen garantie krijgen terwijl ze daar wel recht op hebben, of dat ze worden doorgestuurd naar de fabrikant terwijl de winkelier het probleem moet oplossen. Daarom is het goed dat al deze bedrijven nu aangeven dat zij het consumentenbelang op één zetten bij garantieklachten. Consumenten kunnen ze daaraan houden. Dat Webshop Keurmerk en Qshops de Geen Gedoe Garantie ook ondersteunen, laat zien dat ons initiatief breed wordt gedragen.’

Lijst van deelnemende bedrijven

Bedrijven zeggen met de Geen Gedoe Garantie toe zich aan de wettelijke garantieregels te houden, duidelijk te communiceren over de garantierechten van consumenten en hen niet van het kastje naar de muur te sturen.

Consumenten kunnen bedrijven aansporen mee te doen door ze op social media te ‘taggen’ met de hashtag #GeenGedoe. De Consumentenbond publiceert een lijst van deelnemende bedrijven op zijn website.

Lees ook: