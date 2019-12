Hulp bij woekerpolis op Nationale Ontwoekerdag

Nieuws|Consumenten die willen weten wat ze moeten doen met hun woekerpolis, kunnen woensdag 7 maart terecht op de Nationale Ontwoekerdag in Utrecht. Op deze dag, georganiseerd door de Consumentenbond, ConsumentenClaim, MoneyWise, Plus Magazine en Vereniging Woekerpolis, kunnen consumenten kosteloos een eerste stap zetten bij het ontwoekeren van hun woekerpolis.

Tijdens de Nationale Ontwoekerdag kunnen consumenten een gesprek krijgen met een financieel adviseur over de vraag of het verstandig is om de woekerpolis te laten doorlopen, aan te passen of om te zetten naar een ander product. Ook kunnen consumenten de mogelijkheden bespreken om meer compensatie te bedingen dan ze op grond van de bestaande compensatieregeling van verzekeraars hebben gekregen.

Hersteladvies wassen neus

Er zijn door de jaren heen meer dan 7 miljoen woekerpolissen verkocht, waarvan er volgens de laatste opgave van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM), nog 2,8 miljoen lopen. Het betreft meestal een beleggingsverzekering of spaarpolis, gekoppeld aan een hypotheek, bedoeld voor de aflossing van die hypotheek of als aanvulling op een pensioen.

Consumenten realiseren zich vaak niet goed genoeg dat die polis, onder meer door te hoge kosten, minder zal opleveren dan ze verwachten. Verzekeraars geven consumenten - onder druk van de AFM - een zogenaamd hersteladvies, maar dat heeft te weinig om het lijf. Er wordt bijvoorbeeld niet gemeld dat consumenten vaak recht hebben op meer compensatie.

De Nationale Ontwoekerdag vindt plaats op 7 maart in het Oude Tolhuys in Utrecht van 13.00 tot 21.00 uur. Aanmelden voor de Nationale Ontwoekerdag is niet meer mogelijk..

