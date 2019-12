Inboedelopslagbedrijven schimmig over prijzen

Nieuws|Aanbieders van inboedelopslag zijn erg onduidelijk over de prijzen die ze hanteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Bedrijven zetten geen tarieven op de website of weigeren per mail of telefonisch een offerte te geven. Consumenten klagen over lokkertjes en bijkomende kosten.