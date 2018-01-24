Inboedelopslagbedrijven schimmig over prijzen

Geen prijzen op website

De Consumentenbond onderzocht 10 opslagbedrijven. Sommige van hen, zoals Boxx, Easybox, Kubus en MiniOpslagbedrijf, noemen helemaal geen prijzen op hun website. Bij Extrabox krijgen consumenten pas prijzen te zien wanneer ze op ‘reserveren’ klikken en hun gegevens invullen en Allsafe vermeldt alleen vanaf-prijzen.

Wel hebben alle aanbieders de mogelijkheid om via de website een offerte aan te vragen. Maar alleen Bo-Rent, Boxx, Easybox en PickupBox leverden die ook alle keren dat de onderzoekers erom vroegen. De andere bedrijven gaven vaak slechts een algemene prijsopgave of verlangden van de klant dat hij langskwam voor een prijsopgave.

Lokkertjes

Uit een enquête onder 700 ex-huurders blijkt dat 12% ontevreden is over de prijs. Er is vooral ergernis over onverwachte bijkomende kosten, zoals administratiekosten, een waarborgsom of een dure verzekering. Ook moet bij de meeste aanbieders een speciaal slot gekocht worden om de gehuurde ruimte af te sluiten.

Tot slot klagen consumenten over exorbitante prijsverhogingen, vooral bij marktleider Shurgard. Dit bedrijf lokt klanten met hoge kortingen op de eerste huurperiode, maar verhoogt na enige tijd de prijs met 30% vanwege “gestegen kosten”. ‘Aangezien je dan een box vol spullen hebt die je niet zomaar even elders kwijt kunt, zit je eraan vast’, zo meldt een huurder.

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