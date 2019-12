Kwaliteit gewichtsconsulenten wisselt sterk

Nieuws|Het advies van gewichtsconsulenten varieert enorm in kwaliteit, blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond. Regelmatig verzuimden de gewichtsconsulenten essentiële vragen te stellen, bijvoorbeeld over medicijngebruik en gezondheidsklachten.

De Consumentenbond liet 4 vrouwelijke mysteryshoppers op consult gaan bij 23 gewichtsconsulenten. Vervolgens beoordeelde de Consumentenbond de intake, het vragen naar algemene gegevens en voedingspatroon en het inhoudelijke advies. Een derde van de gewichtsconsulenten bleek niet naar de medische situatie en gezondheidsklachten te vragen. De helft informeerde niet naar medicijngebruik. Dit zijn essentiële vragen, omdat gewichtsconsulenten bij medische klachten niet zelf advies mogen geven, maar door moeten verwijzen naar een diëtist of huisarts.

Van de 23 consulenten vroegen er 7 niet naar de motivatie van de cliënt en de helft vroeg niet naar het streefgewicht. 21 van de 23 gewichtsconsulenten uit de steekproef zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), maar dat blijkt dus geen garantie te zijn voor een kwalitatief goed advies. De BGN reageert verrast op de onderzoeksuitkomsten. Wat betreft het ontbreken van belangrijke vragen over de medische situatie en het medicatiegebruik reageert bestuursvoorzitter Marianne Kramer: ‘dit is niet wenselijk. Hier móet altijd naar gevraagd worden. Dit is ook onderdeel van de opleiding en staat in ons handboek Cliëntbegeleiding.’

Het artikel over gewichtsconsulenten staat in de Gezondgids van februari en is online te lezen (pdf voor leden en niet-leden), inclusief de reactie van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland.

