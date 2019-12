Nog eens 1000 nepwebshops offline gehaald

Nieuws|Van de 2000 malafide webwinkels die de Consumentenbond in maart 2018 opspoorde, zijn er nog eens 1000 offline gehaald door 2 buitenlandse verstrekkers van domeinnamen. Dat heeft de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) aan de Consumentenbond laten weten. In totaal zijn er in 3 maanden tijd 1850 nepwebshops offline gehaald.

De Consumentenbond deed onderzoek naar webwinkels die met hoge kortingen merkkleding of luxe producten aanbieden, maar in werkelijkheid nepproducten verkopen of soms zelfs helemaal niets leveren. Het resultaat was een lijst van 2000 nepwebshops die bij slechts 4 hostingpartijen waren geregistreerd. Twee partijen, 1API en Openprovider, haalden op verzoek van de Consumentenbond al 850 websites offline.

De Consumentenbond vroeg SIDN om met de 2 buitenlandse domeinverstrekkers, GoDaddy en Public Domain Registry (PDR), in gesprek te gaan om ook de overige websites offline te krijgen. Dat is nu dus grotendeels gelukt.

Betere opsporing

SIDN heeft verder aangegeven te werken aan een geautomatiseerd systeem waarbij ze malafide websites sneller en op grotere schaal kan opsporen en doorspelen aan zogenaamde 'registrars' om ze offline te laten halen. Dat moet criminelen ontmoedigen om voor een '.nl'-domein te kiezen. Deze detectiemethode is volgens SIDN relatief nieuw. Tot voor kort spoorde de stichting malafide websites nog handmatig en op basis van meldingen op.

Lees ook: