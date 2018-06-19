Nog eens 1000 nepwebshops offline gehaald

De Consumentenbond deed onderzoek naar webwinkels die met hoge kortingen merkkleding of luxe producten aanbieden, maar in werkelijkheid nepproducten verkopen of soms zelfs helemaal niets leveren. Het resultaat was een lijst van 2000 nepwebshops die bij slechts 4 hostingpartijen waren geregistreerd. Twee partijen, 1API en Openprovider, haalden op verzoek van de Consumentenbond al 850 websites offline.

De Consumentenbond vroeg SIDN om met de 2 buitenlandse domeinverstrekkers, GoDaddy en Public Domain Registry (PDR), in gesprek te gaan om ook de overige websites offline te krijgen. Dat is nu dus grotendeels gelukt.

Betere opsporing

SIDN heeft verder aangegeven te werken aan een geautomatiseerd systeem waarbij ze malafide websites sneller en op grotere schaal kan opsporen en doorspelen aan zogenaamde 'registrars' om ze offline te laten halen. Dat moet criminelen ontmoedigen om voor een '.nl'-domein te kiezen. Deze detectiemethode is volgens SIDN relatief nieuw. Tot voor kort spoorde de stichting malafide websites nog handmatig en op basis van meldingen op.

Lees ook: