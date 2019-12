NPO Start-app privacyvriendelijker na kritiek

Nieuws|De NPO Start-app biedt gebruikers vanaf nu de keuze of ze hun internetgedrag willen laten volgen door adverteerders. Dit heeft de NPO aan de Consumentenbond laten weten nadat de Consumentenbond en Bits of Freedom op een snelle oplossing hadden aangedrongen.

De vernieuwde NPO Start-app is sinds maandag 5 maart beschikbaar. Gebruikers kunnen na het installeren van de update akkoord gaan met de tekst: ”Ik accepteer Ster-advertenties die zijn afgestemd op mijn internetgedrag en ga ermee akkoord dat hiervoor informatie over mijn mobiele apparaat en over het programma dat ik op dat moment bekijk met de adverteerder wordt gedeeld.” Hiermee delen zij gegevens over hun internetgedrag zodat bedrijven gericht kunnen adverteren. Standaard staat dit delen van gegevens uit.

Oplossing na aandringen Consumentenbond en Bits of Freedom

Eind december 2017 verscheen plotseling een melding in de NPO Start-app over het verzamelen van gegevens door adverteerders. Gebruikers kregen geen keuze en moesten hiervoor akkoord geven. In januari 2018 drongen Bits of Freedom en de Consumentenbond bij NPO aan op een snelle oplossing voor het verplicht akkoord gaan met het volgen van het kijkgedrag voor advertentiedoeleinden.

Blij met wijziging

Bits of Freedom en de Consumentenbond vinden dat iedereen de app moeten kunnen gebruiken zonder het delen van internetgedrag en zijn blij dat dat nu standaard het geval is. Ook andere partijen hadden kritiek op de manier waarop de NPO omging met de privacy van de kijkers. De SP stelde Kamervragen en de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens stelde een onderzoek in.

