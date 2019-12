Bits of Freedom en Consumentenbond manen NPO tot spoed

Nieuws|Bits of Freedom en de Consumentenbond willen dat de NPO zijn Start-app snel aanpast. De app werkt nu alleen als gebruikers akkoord gaan met het verzamelen van gegevens over hun kijkgedrag.

Update 31 januari 2018

Bits of Freedom en de Consumentenbond hebben een reactie van de NPO ontvangen waarin de NPO aangeeft nog ‘enkele weken’ in plaats van ‘enkele maanden’ nodig te hebben om een keuze voor consumenten toe te voegen in de Start-app. Omdat het stikken-of-slikken-beleid nu al sinds eind december geldt, hebben Bits of Freedom en de Consumentenbond er bij de NPO op aangedrongen om uiterlijk 19 februari 2018 met een oplossing te komen. Ook is nogmaals gevraagd om antwoorden op de gestelde vragen, want die heeft de NPO in zijn reactie niet gegeven.

Te ruime termijn

Bits of Freedom en de Consumentenbond hekelen het slikken-of-stikken-beleid van de NPO, die op zijn website meldt dat het toevoegen van een keuze in de app nog enkele maanden kan duren. Bits of Freedom en de Consumentenbond vinden deze termijn te ruim en hebben hierover schriftelijk vragen gesteld aan de NPO.

Niet vrij toegankelijk

Sinds eind december 2017 verschijnt in de NPO Start-app een melding over het verzamelen van gegevens door adverteerders. Gebruikers moeten hiervoor akkoord geven. Doen ze dit niet, dan krijgen ze geen toegang. De NPO levert een publieke dienst en zou vrij toegankelijk moeten zijn, vinden Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bovendien is het volgens een aanvulling op de ‘cookiewet’ niet toegestaan om toegang tot een website van een overheidsinstelling, zoals de NPO, af te laten hangen van acceptatie van advertentiecookies. Bits of Freedom en de Consumentenbond zijn van mening dat dit ook geldt voor de NPO Start-app.

NPO eerder in de fout

In juli 2014 tikte de Autoriteit Persoonsgegevens (toen nog College Bescherming Persoonsgegevens) de NPO al op de vingers, toen vanwege de website. Die plaatste cookies vóór bezoekers hiermee in hadden gestemd en zonder dat zij hierbij een keuze hadden.

