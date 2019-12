Openstellen netwerk VodafoneZiggo goed nieuws voor consumenten

De ACM schrijft dat VodafoneZiggo en KPN dominant zijn op de markt van televisie, internet en vaste telefonie. Deze gezamenlijke dominantie zou er volgens de toezichthouder toe kunnen leiden dat de bedrijven samen en zonder goede reden prijzen verhogen.

Concurrentie en lagere tarieven

VodafoneZiggo moet nu andere telecomaanbieders de mogelijkheid bieden hun diensten aan te bieden via hun vaste netwerk. Dit zorgt voor concurrentie en daardoor voor meer keuze en lagere tarieven. Het besluit gaat per 1 oktober 2018 in, maar omdat er nog zaken moeten worden geregeld (zoals onderhandeling over de tarieven voor toegang) gaan consumenten hier naar verwachting pas in de loop van 2019 iets van merken. Het netwerk van KPN was al opengesteld voor andere aanbieders.

Campagne ‘meer keuze snel internet’

Bart Combée, directeur Consumentenbond, is blij met het besluit van de ACM: 'Wij pleiten al sinds 2015 voor het openstellen van de vaste netwerken. Uit onderzoek naar de beschikbaarheid van snel internet bleek dat consumenten die dat wilden, vaak alleen bij Ziggo terecht konden. Nu het netwerk van VodafoneZiggo open wordt gesteld voor andere aanbieders, leidt dat hopelijk tot een gezondere markt met meer keuze voor goede kwaliteit internet voor consumenten. Goed nieuws dus.'

