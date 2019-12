Openstellen netwerk VodafoneZiggo goed voor consumenten

Nieuws|De Consumentenbond is blij met het voorstel van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om de vaste netwerken van KPN en VodafoneZiggo beide open te stellen voor andere partijen. Hierdoor kunnen andere telecomaanbieders op 1 van deze netwerken eigen diensten aanbieden en komt er meer keuze voor consumenten.

De ACM schrijft dat door de samenvoeging van Vodafone en Ziggo een andere partij naast KPN is gekomen met zowel een eigen vast als mobiel netwerk. Volgens een analyse van de toezichthouder krijgen de 2 partijen hierdoor teveel macht, kunnen ze andere aanbieders van de markt weren en kunnen ze te hoge prijzen voor consumenten hanteren.

Voorstander van regulering

De meeste aanbieders van internet, televisie en telefonie via het vaste netwerk maken hiervoor nu nog gebruik van het netwerk van KPN. Alleen VodafoneZiggo biedt zijn diensten aan over het eigen kabelnetwerk. De Consumentenbond is voorstander van het reguleren van beide netwerken en pleit al sinds 2015 voor het openstellen van het netwerk van VodafoneZiggo, omdat dit consumenten meer keuze oplevert. Uit een onderzoek naar de beschikbaarheid van snel internet bleek dat veel consumenten die snel internet wilden alleen bij Ziggo terecht konden.

