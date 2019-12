Oproep: boycot producten met schadelijke hoeveelheid vitamine B6

De Consumentenbond onderzocht producten met vitamine B6 die te koop zijn bij drogisterijen en online. Dit leverde 23 vitaminepotjes op die meer dan de wettelijk toegestane 21 mg vitamine B6 bevatten. Gemiddeld zit er in die potjes bijna 70mg B6, ruim 3 keer de toegestane dosis. Een potje van het merk Liever gezond bevat zelfs 250mg B6, bijna 12 keer de toegestane dosis. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid B6 is maar 1,5 mg, een grotere dosis heeft geen meerwaarde.

Klik op onderstaande tabel voor een vergroting (pdf).

Wettelijke regels

Vanaf 1 oktober 2018 mogen vitaminepillen niet meer dan 21 mg vitamine B6 per dagdosering bevatten. De Consumentenbond had hier voor gepleit nadat uit een onderzoek in 2014 bleek dat veel preparaten veel meer B6 bevatten dan de dagelijks maximaal toegestane hoeveelheid. Langdurig gebruik van meer dan 21 mg B6 per dag kan het zenuwstelsel aantasten en klachten geven als gevoelloosheid, tintelingen en/of zenuwpijn in handen en voeten.

Boycot

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Nu zijn er eindelijk wettelijke maxima, maar mogen fabrikanten hun oude voorraden nog opmaken. Maar ieder toezicht op die voorraden ontbreekt. Daardoor worden consumenten nog steeds blootgesteld aan schadelijke hoeveelheden vitamine B6 en niemand weet hoe lang deze situatie nog gaat duren. Dat is onacceptabel. Wij roepen consumenten op deze producten te boycotten. En we dringen er bij fabrikanten op aan om deze potjes per direct uit de handel te halen.’

Naar aanleiding van dit onderzoek besteedde het consumentenprogramma Kassa zaterdag 1 december ook aandacht aan vitamine B6 in hun uitzending.