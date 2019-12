Opzeggen bij Postcode Loterij blijft een crime

Telefonisch contact is lastig

Volgens de Postcode Loterij kunnen opzeggers het beste bellen, maar telefonisch contact krijgen blijkt geregeld lastig. Sommige proefpersonen krijgen te horen dat opzeggen tijdelijk niet mogelijk is wegens een technische storing. Eén van hen wordt steeds uit het menu gegooid ‘omdat het erg druk is’. Als de bellers eindelijk iemand aan de lijn krijgen, blijken de medewerkers van de Postcode Loterij erg vasthoudend. De abonnees moeten soms wel 5 of 6 keer herhalen dat ze écht willen opzeggen.

Online opzeggen vol hindernissen

Ook online opzeggen is een weg vol hindernissen. Consumenten moeten zich langs pagina’s vol Afrikaanse moeders en kindjes, prijzen, kanjerpunten en steeds herhaalde verzoeken om toch vooral te bellen worstelen. Pas daarna komen ze op een pagina waar ze – helemaal onderaan – eindelijk kunnen opzeggen.

Eerdere toezeggingen weinig waard

De Consumentenbond krijgt veel klachten van consumenten die slechte ervaringen hebben met opzeggen. In juni 2017 onderzocht de Consumentenbond de opzegmogelijkheden bij de Postcode Loterij en stuitte daarbij op talloze hindernissen. De loterij beloofde de opzeginformatie op de website te verduidelijken en te onderzoeken welke telefonische verbeteringen mogelijk waren. Die toezeggingen blijken weinig waard. Zeker van de belofte voor telefonische verbetering is niets terug te zien. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat deelnemers aan de Vriendenloterij, die is verbonden aan de Postcode Loterij, bij telefonisch opzeggen met dezelfde hardnekkige instelling van medewerkers te maken krijgen.

Evenwicht

De Consumentenbond vindt dat de Postcode Loterij een beter evenwicht moet vinden in het behouden van deelnemers en het makkelijk maken voor opzeggers. In plaats van beloftes verwacht de Consumentenbond dat de loterij nu echt verbeteringen doorvoert zodat het aantal klachten afneemt.

Lees het volledige artikel (pdf) over de werkwijze van de Postcode Loterij, inclusief tips om ervan af te komen (ook te lezen in de Consumentengids van maart 2018).

