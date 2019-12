Pinnende vakantieganger betaalt ongemerkt hoge wisselkoers

Nieuws|Consumenten die buiten de eurozone in euro’s pinnen, betalen soms ongemerkt veel meer dan nodig. Dit komt door de koersopslag die commerciële partijen in rekening brengen voor het omrekenen van lokale valuta naar euro’s. Die onzichtbare toeslag kan oplopen tot 12% van het te betalen bedrag. Europese consumentenorganisaties willen een verbod op deze misleidende omrekenservices.

Veel banken, hotels en (web)winkels bieden de omrekenservice, Dynamic Currence Conversion (DCC), aan. Bij een geldautomaat wordt dit meestal ‘withdrawal with conversion’ en ‘without conversion’ genoemd.

Kiest de klant voor lokale valuta (without conversion) dan rekent de eigen bank het bedrag om naar euro’s en rekent daar de kosten (gemiddeld 1 à 2%) voor. Kiest hij voor betalen of geld opnemen in euro’s, dan rekent een zogenoemde DCC-aanbieder het om. Deze partij verdient hiermee geld en de winkel, bank of hotel die DCC aanbiedt, deelt mee in de winst.

Uit onderzoek van de Duitse consumentenorganisatie Stiftung Warentest blijkt dat betalen met DCC 2,6 tot 12% duurder is. De hoogste kosten werden geregistreerd in Polen, Hongarije en Tsjechië.

Misleidend

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Dit alles gebeurt heel ondoorzichtig. Als klant heb je geen idee dat je die hogere opslag betaalt als je in euro’s betaalt of opneemt. Sterker nog, de consument wordt bewust op het verkeerde been gezet. Bij sommige betaalautomaten staan bij de DCC-optie teksten als ‘0% commission’ of is de DCC-optie in groene letters weergegeven. Dat is misleidend.’

BEUC, de overkoepelende Europese consumentenorganisatie waar ook de Consumentenbond bij aangesloten is, wil een verbod op DCC.

Lees meer over betalen in het buitenland