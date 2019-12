Plannen consumentenbescherming EZ hoopgevend

Nieuws|De Consumentenbond is blij met de aandacht die staatssecretaris Mona Keijzer heeft voor consumentenbescherming. Tegelijkertijd zijn concretere plannen nodig om te kunnen beoordelen of ze het gewenste effect hebben.

De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) presenteerde vandaag haar consumentenagenda aan de Tweede Kamer. Daarin staat onder andere dat telemarketeers consumenten straks alleen nog mogen benaderen als zij hier expliciet toestemming voor hebben gegeven. De Consumentenbond is blij dat het kabinet deze grote ergernis bij consumenten aanpakt.

Keijzer overweegt daarnaast om het bellen van (oude) klanten aan banden te leggen. Bijvoorbeeld door hier een termijn aan te verbinden. Maar wat de Consumentenbond betreft mogen bedrijven bestaande en oude klanten die geen toestemming hebben gegeven ook niet meer bellen voor aanbiedingen.

Internet of Things

Tot tevredenheid van de Consumentenbond noemt Keijzer in de agenda ook plannen voor betere beveiliging en updates voor producten die met het internet verbonden zijn (Internet of Things). De plannen zijn wel voor een groot deel afhankelijk van de onderhandelingen op Europees niveau. Het kan dan ook nog maanden duren voordat Nederlandse consumenten hier iets van merken. De Consumentenbond ziet graag dat de staatssecretaris ter overbrugging al iets voor deze consumenten doet.

Recht hebben en recht halen

Tot slot zegt de staatssecretaris in haar brief dat zij inzet op het onderwerp ‘recht hebben en recht halen’. Hierin mist de Consumentenbond het wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie, dat ter behandeling bij de Tweede Kamer ligt. De Consumentenbond vertrouwt erop dat Keijzer zich ook voor dit onderwerp inzet.