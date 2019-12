PostNL stopt met stiekem doorspelen van adresgegevens

Met de verhuisservice van PostNL kunnen consumenten die verhuizen hun post een aantal maanden laten doorsturen naar hun nieuwe adres. Daarnaast geven ze aan welke bedrijven het nieuwe adres mogen hebben. PostNL gaf de nieuwe adresgegevens zonder toestemming ook door aan andere partijen, zodat die ‘(gericht) aanbiedingen’ konden doen.

Ongewenste post

Consumenten klaagden over onverwachte en ongewenste post van onder andere verzekeraars en loterijen. De Consumentenbond vroeg PostNL daarom in 2016 al om te stoppen met het stiekem doorspelen van adresgegevens. PostNL weigerde eerst, maar biedt consumenten op zijn website nu toch een duidelijke optie om wel of niet akkoord te gaan met het delen van hun gegevens met derden.

Oproep

De Consumentenbond is tegen het stiekem verzamelen en delen van gegevens door bedrijven en roept consumenten op om voorbeelden te melden. Dat kan door eigen ervaringen met bedrijven die persoonsgegevens gebruiken of doorspelen naar derden voor andere doeleinden dan mag worden verwacht te mailen naar datagraaier@consumentenbond.nl of ze te melden op de Consumentenbond Community. In de Consumentengids, die 27 februari verschijnt, beschrijft de Consumentenbond verschillende soorten datagraaiers.

Handig: post blokkeren

Consumenten die geen geadresseerde reclamepost willen ontvangen, kunnen dit blokkeren via postfilter.nl.

