Afmelden voor reclame bij PostNL veel te ingewikkeld

De Consumentenbond heeft PostNL gevraagd deze omslachtige en consumentonvriendelijke handelwijze te stoppen.

Consumenten die de verhuisservice van PostNL gebruiken moeten namelijk om het proces af te ronden aangeven dat ze de privacyverklaring hebben gelezen. Daar staat met een sterretje bij dat consumenten zich in de privacyverklaring kunnen afmelden voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Consumenten die de privacyverklaring openen, zien echter nog geen vinkjes die ze aan moeten zetten. Daarvoor moeten ze eerst op 3 verschillende plekken op het woord 'afmelden' klikken en vervolgens op verzenden drukken. Pas dan zijn ze afgemeld voor geadresseerde reclamepost door 'partners'. Als consumenten zich niet afmelden, krijgen ze op hun nieuwe adres post van allerlei bedrijven die hen feliciteren met hun nieuwe woning en die aanbiedingen onder de aandacht willen brengen.

Prominentere plek

De Consumentenbond vindt dat PostNL de vinkjes een veel prominentere plek moet geven: op de plek waar gebruikers akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden. PostNL heeft laten weten dat ze hun klanten netjes informeren en zich aan de wet houden.

Consumenten die recente ervaringen hebben dat er 'slordig' is omgesprongen met hun gegevens door PostNL of een ander bedrijf kunnen die privacyschending: