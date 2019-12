Premies woonhuisverzekeringen stijgen door gebruik big data

Nieuws|Bij de Consumentenbond komen opvallend veel klachten binnen over forse premieverhogingen van woonhuisverzekeringen. Een van de oorzaken is de samenwerking die steeds meer verzekeraars aangaan met big data-bureau Infofolio.

Consumenten melden premiestijgingen van tientallen procenten. Zo verhoogde Nationale-Nederlanden bij een klant de premie van zijn woonhuisverzekering na 3 jaar met 30%. Reden: de herbouwwaarde van zijn huis lag volgens Infofolio maar liefst €130.000 hoger dan eerder berekend. De premie was al die tijd wel ‘geïndexeerd’ (jaarlijkse premiestijging van 2%), juist om onderverzekering tegen te gaan.

Big data

Infofolio berekent de waarde van de inboedel en herbouw van een huis aan de hand van openbare informatie, zoals bouwjaar en type woning, de plaatselijke WOZ-waardes en actuele bouwkosten. Het bureau bezichtigt de woning niet zelf en stelt geen vragen aan de verzekerde.

Steeds meer verzekeraars werken samen met big data-bureau Infofolio en passen op basis van de gegevens de premies aan. De Consumentenbond vraagt zich af of verzekeraars die data niet als excuus gebruiken om hun premies te kunnen verhogen.

Fouten

Uit meldingen bij de Consumentenbond blijkt dat er soms fouten zitten in de berekening van Infofolio. Bijvoorbeeld dat het aantal kubieke meters van een woning niet klopt of dat Infofolio uitgaat van een hoekhuis in plaats van een rijtjeshuis.

De Consumentenbond adviseert verzekerden de gegevens goed te controleren en fouten te melden, zodat de verzekeraar een premieverhoging (deels) kan terugdraaien. Overstappen naar een andere verzekeraar is ook een mogelijkheid.

Lees meer over woonhuisverzekeringen in het artikel uit de Geldgids van deze maand

