Proces tegen Delta Lloyd over te hoge boeterente

Update 29 november 2019

Zitting in rechtszaak tegen Delta Lloyd over te hoge boeterente

Op woensdag 27 november 2019 was de zitting bij de meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam over de rechtszaak die de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis (VEH) voeren tegen Delta Lloyd.

Tijdens de zitting konden de beide partijen, vergezeld door hun advocaten, hun standpunten nader toelichten. De rechter heeft partijen gevraagd met elkaar tot een overeenstemming te komen. Uiterlijk 11 december moeten zij de rechtbank laten weten of ze er alsnog onderling zijn uitgekomen of dat er een vonnis moet komen.

Eerder kwam de Volksbank, na appèl van de Consumentenbond en VEH, met een goede regeling die klanten tot 5 jaar voor 14 juli 2016 compenseert. Als partijen niet met elkaar tot overeenstemming komen, dan streeft de rechtbank er naar om op 15 januari uitspraak te doen

Eis herberekening conform AFM leidraad

De consumentenorganisaties eisen dat Delta Lloyd een herberekening maakt conform de AFM leidraad voor klanten die hun hypotheek voor 14 juli 2016 hebben overgesloten, of daarop extra hebben afgelost boven de boetevrije ruimte van 10% tot 20%. De consumentenorganisaties menen dat Delta Lloyd in die periode een veel te hoge boeterente heeft berekend aan haar klanten. VEH en de Consumentenbond willen een principiële rechtelijke uitspraak over de wijze waarop Delta Lloyd de boeterente berekende. Als de rechter de consumentenorganisaties in het gelijk stelt, opent dat de weg voor klanten van andere banken om ook te veel betaalde boeterente terug te krijgen.

Boeterente bijna altijd te hoog

Tussen 2011 en 2016 sloten ongeveer 100.000 huiseigenaren hun hypotheek (vervroegd) over naar een lagere rente. Daarvoor betaalden zij een boeterente. In de wet staat dat die boete niet hoger mag zijn dan een redelijke vergoeding voor het verlies dat de geldverstrekker lijdt. In de praktijk waren de in rekening gebrachte boetes echter bijna allemaal hoger. Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat onder andere Delta Lloyd een zeer consumentonvriendelijke rekenmethode hanteerde. De Consumentenbond en de VEH riepen in 2017 alle financiële instellingen op om de boeterente met terugwerkende kracht opnieuw te berekenen. Hieraan gaven Delta Lloyd en anderen geen gehoor. Ook een sommatie van de Consumentenbond en VEH had geen effect.

Compenseren

In 2016 kwam toezichthouder AFM met een leidraad waarin ze aangeeft hoe de banken de boeterente moeten berekenen. Klanten die hun hypotheek na 14 juli 2016 hebben overgesloten worden na herberekening volgens deze richtlijn gecompenseerd als blijkt dat de betaalde boeterente te hoog is geweest. VEH en Consumentenbond willen dat ook consumenten die vòòr die datum een te hoge boeterente hebben betaald worden gecompenseerd.

