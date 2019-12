Stop te hoge boeterente!

Nieuws | 27 november 2019

Zitting rechtszaak Delta Lloyd

Vandaag stonden we tegenover elkaar in de rechtbank en konden beide partijen hun standpunt toelichten. De uitkomst is dat we de rechter uiterlijk 11 december moeten laten weten of we er onderling denken uit te komen. Als dat niet lukt, dan doet de rechter uitspraak.

Lees verder