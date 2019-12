ReimageTech maakt consumenten bang met nepproblemen

'Scareware' van Reimage

Na klachten van consumenten over Reimage, nam de Consumentenbond zelf de proef op de som en installeerde PC Repair software van Reimage op een gloednieuwe, brandschone laptop. De software, die bekend staat als ‘scareware’, meldde – ten onrechte – ernstige problemen en gaf het dringende advies contact op te nemen met de helpdesk van ReimageTech.

Onnodige ondersteuning voor €299

Een medewerker van ReimageTech probeerde de onderzoeker vervolgens voor €299 6 maanden ondersteuning, een virusscanner en online opslag aan te smeren. De Consumentenbond lichtte Google in, dat daarna de advertenties van Reimage verwijderde.

Niet aanbevolen door Microsoft

De Consumentenbond ontdekte ook dat de claim van Reimage dat Microsoft hun virusscanner aanbeveelt, niet klopt. ‘We bevelen nooit het ene antivirusproduct boven het andere aan’, laat Microsoft weten. Hun Digital Crime Unit onderzoekt de zaak.

AnyTech365

De Consumentenbond waarschuwt consumenten om niet zomaar gratis tools en pc-scanners te downloaden en te installeren en niet te reageren op pop-ups of advertenties die claimen dat er iets mis is met de pc. Foute software is met programma’s als AdwCleaner te verwijderen. Uit het onderzoek bleek verder dat ReimageTech ook gelieerd is aan AnyTech365.

Lees ook: