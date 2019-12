Samenwerking voor effectieve voorlichting veilig slapen

Nieuws|De Consumentenbond, VeiligheidNL, adviescommissie preventie wiegendood en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) slaan de handen ineen om informatie rondom veilig slapen toegankelijker te maken voor alle (aankomende) ouders en professionals. De ambitie is om hiermee de babysterfte door wiegendood verder terug te dringen.

In april 2015 heeft het NCJ de preventieactiviteiten op het gebied van wiegendood overgenomen van de Stichting Wiegedood. De informatie van www.wiegedood.org is sindsdien vindbaar op de website van het NCJ, maar die richt zich primair op professionals in de jeugdgezondheidszorg (jeugdartsen en -verpleegkundigen).

Om een grotere groep mensen (o.a. ouders) te bereiken, is gekeken naar samenwerkingspartners om de informatie over (preventie van) wiegendood op meerdere plekken onder te brengen. Die samenwerkingspartners vond het NCJ in de Consumentenbond en VeiligheidNL.

Wiegendood cijfers

De CBS sterftecijfers over wiegendood laten zien dat het aantal gevallen van wiegendood in Nederland en andere westerse landen voortdurend afneemt. Dit komt door de toenemende kennis en groeiend inzicht in preventiemogelijkheden.

Bekijk CBS statistieken

De (nieuwe) plekken met informatie rondom preventie wiegendood: