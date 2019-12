Slim parkeren scheelt tientallen euro’s

Nieuws|Parkeren in de binnenstad is duur, maar wie slim parkeert, kan soms wel tientallen euro’s besparen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, die van 32 stadscentra de hoogste en de laagste parkeertarieven op straat en in parkeergarages op een rij zette.

Relatief goedkoop in een garage parkeren in hartje Amsterdam kan in Markenhoven. Daar betalen automobilisten ‘slechts’ €4,50 per uur, flink minder dan de €9 per uur in de Bijenkorfgarage. In de binnenstad van Den Haag rekent Parking Wijnhaven €1,50 per uur, terwijl consumenten bij onder andere Q-Park Veerkaden €6 betalen. En bijvoorbeeld de Eiermarktgarage in Nijmegen is met een uurtarief van €2,70 bijna de helft goedkoper dan parkeergarage Casino (€5), die een paar honderd meter verderop ligt.

Schriktarieven

Ook voor parkeren op straat verschillen de tarieven, al liggen die niet zover uit elkaar als bij de parkeergarages. Sommige gemeenten, zoals Alkmaar, Delft en Leiden, werken in bepaalde gebieden wel met dagkaarten tegen zogenoemde ‘schriktarieven’ tussen de €13,20 en €29,50 om het parkeren op straat door dagjesmensen te ontmoedigen. Zoetermeer blijkt het vriendelijkst voor automobilisten. Op straat parkeren kost er maar €1,50 per uur, opmerkelijk weinig voor een gemeente in de Randstad. Daarnaast zijn er garages in overvloed, waar de eerste 2 uur parkeren gratis is.

Garage gemiddeld goedkoper

Gemiddeld kost een uur parkeren in een garage €2,74 tegen €3,94 voor een uur op straat. In 16 steden vonden de onderzoekers de hoogste tarieven bij garages, in 12 andere steden geldt het hoogste tarief juist voor parkeren op straat. In 4 steden zijn de maximum tarieven op straat en in een garage gelijk. Lees meer over ons onderzoek naar parkeertarieven (pdf) in de Consumentengids van september.

Lees ook: