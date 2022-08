De favoriete parkeerapps

Parkeergeld betalen met een app kan in honderden gemeenten. Het grote voordeel is dat je niet vooraf hoeft in te schatten hoe lang je wilt parkeren. Ook hoef je niet in de rij te staan om te betalen bij de automaat. We bekeken de meest gebruikte parkeerapps van ons internetpanel.

Nadelen parkeerapp

Nadelen zijn er ook. Registratie is noodzakelijk en het bedrijf brengt per parkeeractie extra servicekosten in rekening bovenop de standaard parkeerkosten. Er zijn apps die registratiekosten in rekening brengen. Er is ook een risico: als het afmelden van een parkeersessie misgaat, loop je de kans op hoge rekeningen.

Betalen voor het gebruik van de app

Met alle parkeerapps betaal je een tarief voor het gebruik van de app, bovenop de gewone parkeerkosten. Dit is meestal een vast bedrag per parkeeractie, maar kan ook variabel zijn afhankelijk van de hoogte van de parkeerkosten. Als je een abonnement neemt, dan betaal je bij sommige apps naast een vast bedrag per maand ook een lager tarief voor het gebruik. Maar bij een abonnement heb je met de meeste apps geen servicekosten per parkeeractie.

Als je geen abonnement neemt, dan betaal je per parkeeractie voor Parkeren met de Rabo app het minst €0,19 en bij Park-line het meest (€0,50).

Ben je ANWB-lid, dan kun je gebruik maken van de Yellowbrick dienst tegen een lagere service tarief (€0,30 i.p.v. €0,34) maar dan via de ANWB Onderweg app.

Klanten met een ANWB Parkeren account kunnen tijdelijk niet inloggen en gebruik maken van de vernieuwde Yellowbrick-app. Ze kunnen het beste gebruik maken van de ANWB Onderweg app met hun ANWB Parkeren klantnummer en wachtwoord. Er is geen nieuw account voor nodig.

De Rabo Wallet app is vervangen door Parkeren met de Rabo App.

Parkeerapp-abonnement

Wie vaak parkeert kan een parkeerapp-abonnement overwegen. Dan zijn 'parkeeracties' (het in- en uitchecken op een parkeerplaats) goedkoper of 'afgekocht'. Bijna alle parkeerapps bieden een abonnementoptie aan, behalve Flitsmeister en de Rabo App.

Als je 3 of meer keer per week parkeert, dan ben je met een abonnement meestal goedkoper uit. Met een abonnement betaal je als je 3 keer per week parkeert tussen de €1,99 en €4,49 in een maand.

De betaling gaat bij de meeste parkeerapps via automatische incasso of creditcard. Bij Easypark kan het alleen met een creditcard of PayPal. Bij de Rabo App werkt het iets anders, daar wordt een deel van je bestedingsruimte op je Rabobank rekening gereserveerd.

Hoe werkt een parkeerapp?

Parkeerapps werken op iPhones en Android-smartphones. De apps bieden globaal dezelfde mogelijkheden. Ze tonen een overzicht van parkeerlocaties in de buurt. Met een druk op het scherm start of stop je een parkeeractie. Ook is er een overzicht te vinden van eerdere parkeeracties.

Geen enkele parkeerapp scoort slecht bij ons internetpanel. Voor het gebruiksgemak geven ze gemiddeld een 8,1. Ze vinden de parkeerapps eenvoudig werken, maar weten vaak niet alle mogelijkheden van de app.

Met de apps kun je niet alleen parkeren op straat, maar met sommige parkeerapps ook in parkeergarages.

Risico’s en tips

Er zijn enkele risico’s aan het gebruik van deze parkeerapps. Parkeeracties kunnen automatisch stoppen bij het bereiken van de maximale parkeerduur of soms zelfs pas tot de volgende dag 23.59 uur als je vergeet het te beëindigen. Daarom een paar tips:

Vergeet niet om een parkeeractie te beëindigen

Om dat te voorkomen kun je in sommige apps (APP Parking, EasyPark, Park-line, Parkmobile, Rabo app, Stadsparkeren, Yellowbrick) vooraf een eindtijd instellen. Bij de meeste apps kun je ook instellen dat je een waarschuwing krijgt als je wegrijdt met een nog lopende parkeeractie. Ook kun je een herinnering over een lopende parkeeractie instellen. Herinneringen in de app of via e-mail zijn gratis, maar een sms-herinnering kost geld. Vergeet niet bij het eerste gebruik de (herinnering)instellingen van je app naar jouw wensen aan te passen. Soms staan ze standaard uit.

Om dat te voorkomen kun je in sommige apps (APP Parking, EasyPark, Park-line, Parkmobile, Rabo app, Stadsparkeren, Yellowbrick) vooraf een eindtijd instellen. Bij de meeste apps kun je ook instellen dat je een waarschuwing krijgt als je wegrijdt met een nog lopende parkeeractie. Ook kun je een herinnering over een lopende parkeeractie instellen. Herinneringen in de app of via e-mail zijn gratis, maar een sms-herinnering kost geld. Vergeet niet bij het eerste gebruik de (herinnering)instellingen van je app naar jouw wensen aan te passen. Soms staan ze standaard uit. Controleer altijd of de app de correcte parkeerzone aangeeft

Als dat misgaat, betaal je voor de verkeerde parkeerzone met risico op een boete.

Als dat misgaat, betaal je voor de verkeerde parkeerzone met risico op een boete. Controleer of afmelden van een parkeeractie gelukt is

Controleer altijd de parkeergeschiedenis in de app om er zeker van te zijn dat een parkeersessie daadwerkelijk is gestopt.

Controleer altijd de parkeergeschiedenis in de app om er zeker van te zijn dat een parkeersessie daadwerkelijk is gestopt. Vergeet niet je oude kenteken af te melden wanneer je je auto verkoopt

Tegenwoordig worden parkeercontroles gedaan met kentekenherkenning door parkeerwachters die handmatig een kenteken invoeren in een systeem om te controleren of je hebt betaald. Of door scanauto’s met camera’s die beeldherkenning gebruiken om kentekens te identificeren. Je krijgt wel maandelijks de parkeerkosten per mail toegestuurd, dus het zal je na enige weken of maanden waarschijnlijk wel opvallen.

Tegenwoordig worden parkeercontroles gedaan met kentekenherkenning door parkeerwachters die handmatig een kenteken invoeren in een systeem om te controleren of je hebt betaald. Of door scanauto’s met camera’s die beeldherkenning gebruiken om kentekens te identificeren. Je krijgt wel maandelijks de parkeerkosten per mail toegestuurd, dus het zal je na enige weken of maanden waarschijnlijk wel opvallen. Maak je meest gebruikte parkeerzone favoriet

Sla in de app de parkeerzones, die je veel gebruikt, als favoriet op. Bij Park-line, Parkmobile, Stadsparkeren en Yellowbrick kan dit. Op deze manier voorkom je dat je per ongeluk een verkeerde parkeerzone selecteert.

Afmelden bij de parkeerapp lukt niet

Lukt het afmelden niet? De meeste aanbieders bieden alternatieven voor het afmelden. Vaak kun je ook via de website van de parkeerapp afmelden, per sms of door een telefoonnummer te bellen. Afmelden via sms kan alleen met het telefoonnummer waar je account is aan gekoppeld.

Yellowbrick en ANWB Onderweg: bel naar 088 274 25 36 of ga naar de website van de ANWB of van Yellowbrick.

bel naar 088 274 25 36 of ga naar de website van de ANWB of van Yellowbrick. App Parking: bel naar telefoonnummer 020 516 01 39 of log in op de website van App Parking om handmatig af te melden.

bel naar telefoonnummer 020 516 01 39 of log in op de website van App Parking om handmatig af te melden. EasyPark: bel naar telefoonnummer 085 065 71 80 of mail naar klantenservice@easypark.net.

bel naar telefoonnummer 085 065 71 80 of mail naar klantenservice@easypark.net. Flitsmeister: bel naar de klantenservice op 0185 888 11 38

bel naar de klantenservice op 0185 888 11 38 Rabo App : log in op de website van de Rabobank of meld je online af op de site van Ease2pay

: log in op de website van de Rabobank of meld je online af op de site van Ease2pay Park-line : bel naar 0900-1464, ga naar je persoonlijke inlogpagina op de website of sms 'S' naar 4111 (€0,15 per bericht)

: bel naar 0900-1464, ga naar je persoonlijke inlogpagina op de website of sms 'S' naar 4111 (€0,15 per bericht) Parkmobile: bel naar telefoonnummer 020 799 00 00, log in op de Parkmobile website of sms ‘Q’ naar 4111

bel naar telefoonnummer 020 799 00 00, log in op de Parkmobile website of sms ‘Q’ naar 4111 Stadsparkeren: bel naar telefoonnummer 020 796 09 94, sms 'Q'naar 4111 of via een persoonlijke pagina op de website van Stadsparkeren.

Parkeerapps onder de loep

In welke gemeenten werken parkeerapps?

Met de meeste parkeerapps kun je terecht in alle gemeenten met betaald parkeren. Maar de apps werken niet altijd in dezelfde gemeenten. Let dus goed op of je via een bepaalde aanbieder in de gemeente(n) van jouw keuze kunt parkeren.

We bekeken 9 parkeerapps die ons internetpanel aangaf als meest gebruikte. Park-line en Easypark werkten helaas niet mee aan ons onderzoek.

Via onderstaande links vind je per app de locaties waar je met de app kunt betalen voor parkeren:

Lees ook: