Nieuwe prijsstructuur en tarieven

Vanaf 1 mei 2025 verandert EasyPark zijn prijsstructuur. Heb je een account zonder een abonnement? Dan betaal je voor de servicekosten geen vast bedrag meer per parkeeractie. Je betaalt dan 15% van het parkeeruurtarief, vermenigvuldigd met het aantal geparkeerde uren. De servicekosten liggen tussen €0,19 per uur en €0,70 per uur (maximaal €7 per dag). Dat kan dus flink oplopen.

Ook Yellowbrick verhoogde de servicekosten: van €0,34 naar €0,49 per parkeeractie.

Hogere parkeerkosten

Een aanbieder mag de prijs verhogen, zolang hij je op tijd informeert over de nieuwe prijs en per wanneer die geldt. Dat moet minimaal een maand van tevoren gebeuren. Maar wat betekent deze prijsverhoging in de praktijk?

Parkeer je in een zone met een hoog uurtarief? Dan zit je bij EasyPark al snel aan het maximumtarief van de servicekosten. Bij een uurtarief van bijvoorbeeld €4,50 betaal je voor 1 uur parkeren een starttarief van €0,68 (15% van €4,50 x 1 uur parkeren). Je hoeft dus niet eens lang te parkeren om geconfronteerd te worden met de hoge servicekosten. Parkeer je langer dan een uur met EasyPark, dan betaal je al snel meer aan servicekosten dan bij andere parkeerapps.

Overstappen naar andere parkeerapps

Door de prijsverhogingen gaan veel mensen op zoek naar alternatieven. We zien dat in de reviews en gegevens van appstores. Apps als Q-Park, ANWB Onderweg, Ease2Pay, TanQyou en LekkerParkeren zijn de afgelopen dagen veel vaker gedownload.

Wil je overstappen? Kijk naar meer onderdelen dan alleen de prijs. Er zijn apps die geen of lage servicekosten vragen. Maar let ook op het gebruiksgemak, handige functionaliteiten van de app en de dekking in regio’s en garages waar je wilt parkeren.

Een aantal tips